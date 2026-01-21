高盧雄雞槓上關稅王 馬克宏戴墨鏡拒見川普

法國總統馬克宏化身歐洲對抗川普的領頭羊。（圖／美聯社）





昔日盟友反目，法國總統馬克宏化身歐洲對抗川普的領頭羊。他出席達沃斯論壇，面對川普曝光私訊並唱衰自己即將下台，馬克宏果斷拒絕會面，更冷回諷刺川普自豪的調停戰爭說法。這隻「高盧雄雞」背後有歐盟市場與8兆美元資產，正以強硬姿態硬槓川普的關稅大棒。

美國總統川普與法國總統馬克宏曾是堅定盟友，如今卻話裡帶刺、句句傷人。馬克宏話裡話外暗諷川普的和平手段，甚至不願為他在達沃斯多留一刻。

記者vs.法國總統馬克宏：「（川普總統認為歐洲很軟弱，他說的對嗎），我沒有什麼特別的回應。我聽說他今晚或明天會抵達，而我今晚就要離開了。」

美國總統川普：「沒有，但我和他們相處得很好。我的意思是他們一直對我很好。我不在的時候他們會有點粗魯，但我在的時候，他們對我非常友善。我喜歡他們倆，他們都是自由主義者。」

法國總統馬克宏在眾人簇擁下，亮相瑞士達沃斯世界經濟論壇。由於眼疾，他罕見以「飛行員墨鏡」造型示人，讓他裡裡外外話題性十足。川普卻在出發前往達沃斯前，在社群平台曝光馬克宏傳給他的私訊。

馬克宏在訊息中，表示不理解川普對格陵蘭的所作所為，並稱可作東安排一場G7會議。兩人在格陵蘭議題上針鋒相對，馬克宏也拒絕加入川普主導的和平理事會。

馬克宏的底氣來自他背後整個歐盟市場，歐盟有意反制美國，對價值930億歐元的美國出口產品徵收關稅；德國也加入法國行列，將要求歐洲執委會評估，是否啟動被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具。

歐洲各國合計持有高達8兆美元的美國債券與股票，金額幾乎是世界其他地區總和的兩倍。川普想要橫著走，馬克宏這回是真的不忍了。

