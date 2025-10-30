高石明里配音獻歌喉！《愉快動物餅》在日上映破億
電影《愉快動物餅 大電影》11月7日日台雙語配音同步登台，祭出最強配音陣容共譜甜蜜冒險。主角「大獅」的配音由Travis Japan的松田元太擔任，而美聲令人嫉妒的原創角色「小天馬」，則由曾在《玻璃之心》中飾演歌手的高石明里配音；台灣配音版找來專業聲優陣容，由資深配音員張立昂擔綱大獅，賦予角色多層次英雄魅力，小天馬與大象則分別由張心藍為與李英吉配音，增添在地親切感。
《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾做發想「愉快動物餅」做發想，在日本上映後，票房吸金7億日圓（新台幣約1.4億元），最近更宣布與三麗鷗合作，大獅、小天馬、大象等合體凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等超萌角色，推出各式周邊商品，消息一曝光便引發粉絲熱烈討論，摩拳擦掌準備搶購。
從國民餅乾變身話題電影得追溯到五年前，製作人須藤孝太郎某次看到貼滿愉快動物餅的宣傳車，對外型可愛又討喜的動物們產生興趣，他想說：「這如果製作成動畫應該會很有趣吧，利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的《玩具總動員》。」
除了愉快動物餅包裝上熟悉的大獅、大象、長頸鹿等動物角色外，電影打造了全新的原創角色「小天馬」（Pegasus），以優雅的歌聲和生動聲線塑造角色亮點，她的出現讓「愉快動物餅」團長大獅感到威脅。大獅由偶像男團「Travis Japan」成員松田元太配音，小天馬則由在《玻璃之心》也飾演歌手的新生代演員高石明里獻聲。
片中高石一展歌喉，兩人在日本宣傳時，松田忍不住大讚：「她真的超級會唱！我平常都是要又唱又跳的，但她唱歌強到讓人超級嫉妒的程度！應該說我真的超嫉妒她！就是這麼厲害喔！」高石也對松田的配音讚不絕口，她說：「我和他錄音時是其他人聲音已經完成的狀態，那場戲是大獅與小天馬的談話，我聽著他的聲音，他厲害到讓我當時非常焦慮，但也因為能和他一起所以才能順利完成 。」
電影11月7日日語版搭配台灣中文配音版本同步上映，滿足多元觀眾需求。台灣配音版本請到專業聲優陣容，曾為《葬送的芙莉蓮》《你的名字》《Kpop 獵魔女團》中文版配音張立昂擔任大獅，大象與小天馬分別由李英吉、張心藍詮釋，他們特別感念童年時對「愉快動物餅」的回憶，期望能透過自己的聲音傳遞童趣與溫暖。電影主題曲《Would You Like One?》由松田元太所屬團體「Travis Japan」演唱，目前已在台發行。
