高碳洩漏風險名單今預告 明列17個行業碳費打2折

台灣碳費制度今年正式上路，環境部訂有高碳洩漏風險產業排放量「打折」機制。環境部今天(18日)預告草案，明列17個產業別屬高碳洩漏風險行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、塑膠等，另外也列出三大個案申請情況，將美國對等關稅影響納入其中。

我國碳費制度已於今年1月1日正式上路，企業將於明年5月繳交今年整年排放量的碳費。碳費制度針對高碳洩漏風險產業設計排放量「打折」機制，產業只要提出自主減量計畫，除了可享優惠費率，排放量還可再享「打折」優惠，初期係數為0.2，也就是碳費打2折。

環境部18日預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，規範申請資格、應檢具文件、審查程序及後續管理事項。其中，針對產業最關切的行業別適用範圍，環境部表示，「高碳洩漏風險」認定是參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定。

根據環境部所公布草案，「高碳洩漏風險」共分為二大類，第一類是行業別認定，根據各行業的貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定的碳洩漏風險值(0.2%)為門檻，正面表列出17個行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造。

第二類則是個案申請，環境部列出個別事業有三大情形可申請「高碳洩漏風險」，包括徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產的主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；以及2025至2026年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

環境部表示，審核原則明訂事業欲申請高碳洩漏風險資格應備文件，並於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於今年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於明年4月30日前補送正式核定函。(編輯：許嘉芫)