高碳洩漏風險行業認定出爐 鋼鐵、水泥等碳排免徵八成

企業明（2026）年將繳交第一筆碳費，除提出自主減量計畫適用優惠費率外，高碳洩漏風險行業可額外免徵八成排碳，相當於碳費「打兩折」。環境部昨（18）日發布認定原則草案，明確列出哪些是高碳洩漏風險行業。

高碳洩漏風險行業包含鋼鐵、水泥、石化、印刷電路板等17項，以及面對較大國際競爭壓力、碳費佔毛利較高的業者。在應繳碳費的465廠中有262廠屬高碳洩漏風險行業。

石化業被列為高碳洩漏風險行業。攝影：陳昭宏

鋼鐵、水泥等17行業 屬高碳洩漏風險

部分企業明（2026）年起將對前一年的碳排繳交碳費，一般費率每噸300元，提出「自主減量計畫」可降為優惠費率（每噸100元或50元），高碳洩漏風險行業還可在徵收初期免徵八成排碳，僅以二成排碳計算，等同碳費打兩折。換算每噸排碳最低僅需繳交10元。

廣告 廣告

哪些事業是高碳洩漏風險行業？環境部18日預告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，包括鋼鐵、水泥、石化、玻璃、肥料、印刷電路板、電腦週邊等17個行業[1]被列為高碳洩漏風險。環境部表示，草案發布後最快年底上路，將完成碳費制度最後一塊拼圖。

環境部說明，草案是參考南韓設定的碳洩漏風險值（0.2%）門檻，依行業的貿易密集度、排放密集度計算出。另針對國際競爭壓力較大、碳費占毛利較高的業者，環境部也認定為高碳洩漏風險行業，廠家可個別提出申請，包括：毛利為負值或碳費占毛利三成以上、主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅、2025～2026年受美國對等關稅顯著影響的業者。

氣候署署長蔡玲儀表示，應繳碳費的400多廠中，有262廠屬於高碳洩漏風險行業，碳費收入約為40多億元。符合資格的業者須在明年1月31日前提出申請，環境部將和經濟部組成小組審查。

環境部表示，應繳碳費的4百多廠中，有262廠屬於17類高碳洩漏風險行業。圖為高雄中鋼工廠與鋼捲原料。攝影：陳昭宏

碳費銳減1/4 環團憂影響氣候投資

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，高碳洩漏風險制度的原意是，有些行業可能因徵收碳費而外移至其他國家排碳。而歐盟CBAM將於2026年正式上路，各國已陸續制訂碳定價制度，碳洩漏風險預期可逐步減少，建議環境部未來定期檢討相關法規，斟酌納入高碳洩漏風險事業的類別。

林雨璇估計，據草案內容，將有8000多萬噸排放量不必承擔碳費，原預計60億元的碳費收入將銳減1/4、降至40～45億元，恐影響氣候投資力道。此外，碳費費率審議時，其實已經考慮到產業毛利的衝擊，適用優惠費率100元的業者，生產成本平均僅提升0.07%，企業因毛利較低而獲減免並不合理，環境部也未設計制度，讓企業在營利好轉時補繳原先被減免的費用。

針對高碳洩漏業者免徵的作法，我國參考韓國制度，但林雨璇指出，韓國過去就曾發生給予企業過多免費配額、導致減碳成效不彰。針對17項高碳洩漏風險行業認定，也不應只提及參考韓國，呼籲環境部應比照韓國直接列出公式、供各界檢視。

林雨璇指出，多數企業在撰寫TCFD（氣候相關財務揭露）報告時應已將碳費納入轉型風險，不該再以此認定更多廠家為高碳洩漏風險事業。至於「受美國對等關稅政策顯著影響」的企業，林雨璇則認為此條件缺乏明確定義。

註釋

[1] 17個「高碳洩漏風險」行業包含：鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等。