高科大先進材料成型技術中心啟用 全面性滿足業界所需

補足臺灣模具產業長年缺口，高科大先進材料成型技中心正式啟用，未來將可以擴大適用加工範圍，包括沖壓高張力鋼板、汽車板金等，全面性滿足業界所需。

獲教育部及經濟部的經費支持，再加上自籌經費，高科大投入3．5億，建置1600噸大型伺服沖壓成型設備及應用技術之場域--先進材料成型技術中心，搭配300噸伺服模墊內建多種製程曲線，可擴大適用加工範圍，沖壓高張力鋼板、汽車板金、航太零件、無人機結構板金零件等等，高科大校長楊慶煜表示，材料中心成立，將可以協助業者開發大型模具時試模服務，提升模具產業的成效

教育部主任秘書林伯樵表示，先進中心的成立，代表教育部推動產業升級、產學合作及深化人才培育一個很重要的里程碑。

高科大產學長謝其昌表示，高科大除了具有強大的機械相關專業技術能量外，中心的設立也佔地利之便，直接接軌產業園區及在地產業，鄰近金屬工業研究發展中心的中小型噸數設備，將可更全面性滿足業界所需