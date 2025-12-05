高科大先進材料成型技術中心啟用

無論是高階複合材料或精密加工所需，機械、模具、金屬加工領域邁向下世代的競爭，都必定要面對高強度材料的成型技術門檻以及設備投資門檻，成為國內中小企業的重大挑戰；看準精密成型、先進材料應用的趨勢，國立高雄科技大學獲得模具公會、林岱樺立委的大力協助，催生先進材料成型技術中心，昨（五）日在高科大第一校區正式開幕啟用，將補上國內業者最期待的一塊拼圖-大型伺服沖壓成型設備。

高科大分別從經濟部、教育部獲得經費支持，加上學校自籌經費，合計投入三‧五億元，建置一千六百噸大型伺服沖壓成型設備及應用技術之場域，搭配三百噸伺服模墊內建多種製程曲線，可擴大適用加工範圍：沖壓高張力鋼板、汽車板金、航太零件、無人機結構板金零件等，這項設備不只是技術突破，更是能補上台灣模具產業長年的缺口，也是目前國內學研單位最具規模的。

高科大材料中心落成，將為模具、金屬加工、機械業者提供作大型部件之關鍵試作、打樣與試模的能量。高科大產學長謝其昌表示，支援高階材料、高強度鋼成型的研發平台，是邁向下一個金屬加工階段的重要關卡；高科大除具有強大的機械相關專業技術能量之外，材料中心設置在高科大也佔地利之便，直接接軌產業園區與在地產業，鄰近金屬工業研究發展中心的中小型噸數設備，將可更全面性滿足業界所需。

經濟部與教育部共同挹注資源，讓台灣產業所需的關鍵技術發展、產業服務、人才接軌能夠多管並行，也賦予材料中心多重使命。高科大校長楊慶煜強調，產業永續發展的奠基，智慧化、低碳化的生產趨勢，是維持國內業者國際競爭力的必經之路，這也是建置大型伺服沖壓設備的最大背景原因；高科大將是產業最佳的夥伴，是產業在材料研發、產線導入、人才培育最優質的支持系統。

楊慶煜特別感謝林岱樺立委以及模具公會，多年與高科大持續努力與堅持，共同合作才催生出材料中心的誕生，對於一路之隔的橋科園區規劃電動車、航太等高值化產業進駐，都是連貫的發展脈絡。