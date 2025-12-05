高科大先進材料成型技術中心落成 加速高階材料與製程開發
【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助機械、模具、金屬加工領域因應下世代的競爭，協助產業突破高強度材料的成型技術以及設備投資門檻，高雄科技大學獲得經濟部、教育部、模具公會及高雄市政府的大力協助，催生「先進材料成型技術中心」，今(5)日在高科大第一校區正式開幕啟用，將補上國內業者最期待的一塊拼圖：大型伺服沖壓成型設備。經濟部產業發展署副署長鄒宇新、教育部主秘林伯樵、金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、模具公會理事長張和明及高雄市政府副市長羅達生等多位貴賓均到場祝賀。
▲全體貴賓共同剪綵先進材料成型技術中心落成。
高值化機械、模具、金屬加工領域為因應下世代的競爭，包含高階複合材料或精密加工等，都必需面臨高強度材料的成型技術以及設備投資門檻，成為國內中小企業的重大挑戰。看準精密成型、先進材料應用的趨勢，國立高雄科技大學分別由經濟部、教育部獲得經費支持，加上學校自籌經費，合計投入3.5億元，建置1,600噸大型伺服沖壓成型設備及應用技術之場域，搭配300噸伺服模墊內建多種製程曲線，可擴大適用加工範圍，沖壓高張力鋼板、汽車板金、航太零件、無人機結構板金零件等等，這項設備不只是技術突破，更是能補上台灣模具產業長年的缺口，也是目前國內學研單位規模最大，將可為模具、金屬加工、機械業者，提供作大型部件之關鍵試作、打樣與試模的能量。
▲全體貴賓於板金上簽名，共同見證(左三起高市府副市長羅達生、高科大校長楊慶煜、教育部主秘林柏樵、產發署副署長鄒宇新)。
高雄市副市長羅達生表示，高雄為金屬加工與模具產業核心發展基地，但目前正面臨產業轉型與國際關稅的壓力，今日高科大先進材料成型技術中心的落成可協助金屬加工相關業別轉型升級，而產業的永續發展關鍵是人才，但需有好的設備才能支持人才的發展，才能使學校研究及教學得以提升，此次中心成立是非常好的模式。本市對於人才也是「急急急」、「不夠，真的不夠」，希望中央可持續投入資源，協助學校購置關鍵設備，使人才培育能契合並支持產業的長遠發展。
高科大校長楊慶煜指出，產業永續發展的奠基，智慧化、低碳化的生產趨勢，是維持國內業者國際競爭力的必經之路，這也是建置大型伺服沖壓設備的最大背景原因。高科大將是產業最佳的夥伴，是產業在材料研發、產線導入、人才培育最優質的支持系統。楊慶煜特別感謝經濟部、教育部以及模具公會，多年與高科大持續努力與堅持，共同合作才催生出材料中心的誕生，對於一路之隔的橋科園區規劃電動車、航太等高值化產業進駐，都是連貫的發展脈絡。
教育部主秘林伯樵表示，教育部對於推動產學合作、產業升級轉型及人才培育責無旁貸，高科大自107年併校成立即成為全國學生人數最多、科系也最完整的學校，近年來也獲得了四項本部區域型的教學產業計畫，包括前瞻鐵道基礎建設、離岸風電的人才培育等，此外，高雄目前是高科技半導體業的重鎮，無論是半導體製程或封裝測試的產業工程，本部總共投資4.1億的經費協助高科大與產業鏈結，也希望藉由高科大先進材料成型技術中心的成立，帶動高雄產業升級發展。
經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，全球模具與板金產業多以低價策略外銷，高雄的相關產業也面臨這樣的挑戰。為了突破困境，高科大建立的「先進材料成型技術中心」將扮演關鍵角色，協助企業發展高附加價值、品質優良、交期快速的利基型產品，並且期望工業模具市場未來十年以約6.5%的複合成長率持續擴張。另美國關稅對廠商帶來壓力，經濟部也委託南部金屬中心帶領的產業競爭力輔導團，可協助更多企業將轉型需求與高科大的技術能量對接，實現產、官、學的三方合作，加速產業升級與轉型。
經發局指出，先進材料成型技術中心的落成，不僅展現高科大在產學研合作上的能量，更呼應本市推動智慧製造、低碳轉型的政策方向。此中心的設立，將有效補足國內模具與金屬加工產業的技術缺口，協助在地業者提升研發與試作能量，並與橋科園區的電動車、航太等高值化產業形成互補。市政府將持續與中央部會、學研單位及產業界攜手合作，打造高雄成為台灣高階製造技術的重要基地，強化國際競爭力。（圖／記者王雯玲翻攝）
