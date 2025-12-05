高科大先進材料成型技術中心落成 加速高階材料與製程開發

高科大先進材料成型技術中心落成。（記者 許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄科技大學獲得經濟部、教育部、模具公會及高雄市政府的大力協助，催生「先進材料成型技術中心」，5日在高科大第一校區開幕啟用，將補上國內業者最期待的一塊拼圖，大型伺服沖壓成型設備，對橋科園區規劃電動車、航太等高值化產業進駐，都是連貫的發展脈絡。

高科大校長楊慶煜指出，產業永續發展的奠基，智慧化、低碳化的生產趨勢，是維持國內業者國際競爭力的必經之路，這也是建置大型伺服沖壓設備的最大背景原因。高科大將是產業最佳的夥伴，是產業在材料研發、產線導入、人才培育最優質的支持系統；感謝經濟部、教育部以及模具公會，多年與高科大持續努力與堅持，共同合作才催生出材料中心的誕生。

廣告 廣告

教育部主秘林伯樵表示，高科大自107年併校成立即成為全國學生人數最多、科系也最完整的學校，近年來也獲得了四項本部區域型的教學產業計畫，本部總共投資4.1億的經費協助高科大與產業鏈結，也希望藉由高科大先進材料成型技術中心的成立，帶動高雄產業升級發展。

高科大先進材料成型技術中心落成。（記者 許正雄翻攝）

經濟部產業發展署副署長鄒宇新指出，高科大建立的「先進材料成型技術中心」將扮演關鍵角色，協助企業發展高附加價值、品質優良、交期快速的利基型產品，並且期望工業模具市場未來十年以約6.5%的複合成長率持續擴張。

高雄市政府經發局指出，先進材料成型技術中心落成，展現高科大在產學研合作上的能量，更呼應本市推動智慧製造、低碳轉型的政策方向，將有效補足國內模具與金屬加工產業的技術缺口，協助在地業者提升研發與試作能量，並與橋科園區的電動車、航太等高值化產業形成互補。