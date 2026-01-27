高科大前進東京交流博雅教育實務與創新

為深化國際學術合作並精進大一新生輔導機制，國立高雄科技大學由副校長謝淑玲、副教務長孫珮珮以及應日系教師長安靜美率領團隊，赴日本東京展開學術實務交流，該行程重點為考察大一教育理念、博雅課程設計及產學實務教學，先後拜會了由頂尖名校合併成立的「東京科學大學」（Science Tokyo）以及深具實務特色的「東京國際工科專門職大學」（IPUT），透過專業對話引領校內教學模式的優化。（見圖）

首站東京科學大學，該校首任校長大竹尚登親自接待，雙方針對著名的「立志專案」進行深入探討；該專案目的在引導學生確立人生志向，與高科大推動的「設計人生」課程理念不謀而合。博雅教育研究院長室田真男強調，優質的博雅教育需仰賴舒適的交流環境與互動設計，如該校透過膝上圓桌討論促進學生對話，並結合研究生同儕引導機制與專屬圖書資源，有效協助新生緩解人際壓力並提升學涯適應力。

隨後參訪團轉往東京國際工科專門職大學，了解該校在AI、機器人及動畫領域的實務教學實力；工學院長武本充治指出，學校核心目標在於培育具備設計新商業模式能力的數位人才，因此課程極度重視任務導向（PBL）教學，並落實高達六百小時以上的企業實習制度，確保學生具備厚實的即戰力。交流過程中，日方對高科大的半導體學程模式展現濃厚興趣，雙方均期待未來能進一步推動學生交換與跨國教育合作。

高科大代表團總結表示，這次交流獲得豐富啟發，東京科學大學將博雅教育視為工程師生存能力的遠見，以及IPUT徹底執行實務精神的教學模式，都將成為我校優化教學設計的重要參考；透過此次跨國對話，兩國大學將持續探索多元合作可能，共同為未來產業培育具備「志向」與「實力」的專業人才。