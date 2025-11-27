高科大創新設計學院奪雙銀獎

國立高雄科技大學創新設計學院再創國際佳績！文化創意產業系陳育民老師與月深設計總監、亦為該校文創所碩士班學生的戴怡平共同設計的「二○二六高雄富邦馬拉松主視覺」，自全球眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲素有「設計界聖經」美稱的Graphis Advertising Awards 2026銀獎肯定；Graphis在國際視覺傳達領域具有極高聲望，這次獲獎象徵高科大在城市品牌、視覺識別與專業設計教育的能量已與世界接軌，再次讓國際看見由高雄孕育的創意實力。

得獎主視覺以「Kaohsiung」的首字K作為中心語彙，透過三角構圖展現速度與方向感，並以鮮明飽和的色彩象徵高雄的熱情與活力；該作品將跑者在賽事中的風速、陽光、街景流動等體感經驗轉化為漸層色帶與幾何線條，形成具現代性與節奏感的速度美學，使視覺在國際評審中具備高度辨識度，也彰顯學院長期推動「城市×設計」產學計畫的成果。

同時，該學院今年第二屆榮譽院友暨文化創意產業系榮譽系友、卡固高食品模型有限公司創辦人郭志忠，也於國際設計競賽再創高峰，其作品《漂浮的食慾-牛肉麵的當代表述》繼二○二五英國Future Art & Design Award榮獲白金獎，近日更於首屆Rome Design Awards（RDA）產品概念設計類榮獲銀獎；RDA吸引超過三十國、一千五百件以上的作品參賽，被視為當代設計界的重要里程碑。

國際獎項協會（IAA）發言人Thomas Brandt盛讚其作品充分展現設計作為文化表述形式的力量，而郭志忠以臺灣文化為題的創作，更獲得賴清德總統親自肯定為「台灣之光」，足見其作品已跨越專業領域，成為國家文化與創意能量的重要象徵。

高科大創新設計學院翟治平院長表示，這次雙喜臨門不僅代表該學院師生與院友在國際舞台上的高度競爭力，更彰顯臺灣文化、城市品牌與創新設計的跨界融合已獲世界肯定。

無論是Graphis的國際級視覺設計獎項，或是英國與羅馬的指標性大獎，皆得來不易，代表我們的創意與文化能量已具備世界級水準。未來學院將持續以國際視野推動教育、文化與設計影響力，讓世界持續看見高科大的卓越創新力。