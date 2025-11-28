高科大創新設計學院捷報頻傳 勇奪國際設計大獎雙銀

國立高雄科技大學創新設計學院近日又在國際舞台發光發熱，文化創意產業系老師陳育民與月深設計總監、文創所碩士生戴怡平共同設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」，自全球眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲素有「設計界聖經」之稱的 Graphis Advertising Awards 2026 銀獎肯定。Graphis在國際視覺傳達領域具有極高聲望，高科大獲獎象徵在城市品牌、視覺識別與專業設計教育能量已與世界接軌，再次讓國際看見高雄孕育的無窮創意軟實力。 得獎主視覺以「Kaohsiung」的 K 作為中心語彙，透過三角構圖展現速度與方向感，以鮮明飽和的色彩象徵高雄的熱情與活力，將跑者在賽事中的風速、陽光、街景流動等體感經驗轉化為漸層色帶與幾何線條，形成具現代性與節奏感的速度美學，使視覺在國際評審中具備高度辨識度，也彰顯學院長期推動「城市 × 設計」產學計畫的成果。

圖說：陳育民與戴怡平師生設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」榮獲2026美國Graphis 銀獎。（圖片來源：高科大創設學院提供） 該學院今年第二屆榮譽院友暨文化創意產業系榮譽系友、卡固高食品模型有限公司創辦人郭志忠，作品《漂浮的食慾——牛肉麵的當代表述》繼 2025 英國Future Art & Design Award榮獲白金獎後，再於首屆 Rome Design Awards（RDA） 產品概念設計類榮獲銀獎。RDA 吸引超過 30 國、1,500 件以上的作品參賽，被視為當代設計界的重要里程碑，國際獎項協會（IAA）發言人 Thomas Brandt 盛讚該作品充分展現設計作為文化表述形式的力量。 郭志忠以臺灣文化為題的創作，更獲得賴清德總統親自肯定為「台灣之光」，足見其作品已跨越專業領域，成為國家文化與創意能量的重要象徵。《漂浮的食慾》以台灣牛肉麵為核心符號，透過超寫實模型技術與懸浮構圖呈現慾望被凝結的瞬間，讓食物從可食用物件升級為文化敘事與感官誘惑的視覺語言，展現台灣當代設計的深度與格局。

圖說：總統府致贈的台灣之光盆栽，鼓勵郭志忠為台灣爭光。（圖片來源：高科大創設學院提供） 高科大創新設計學院院長翟治平表示，此次雙喜臨門不僅代表本院師生與院友在國際舞台上的高度競爭力，更彰顯臺灣文化、城市品牌與創新設計的跨界融合已獲世界肯定；無論是 Graphis 的國際級視覺設計獎項或英國與羅馬的指標性大獎，皆得來不易，代表學院的創意與文化能量已具備世界級水準，未來學院將持續以國際視野推動教育、文化與設計影響力，讓世界持續看見高科大的卓越創新力。

