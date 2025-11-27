高科大創新設計學院登場國際舞台 馬拉松視覺奪銀院友抱雙獎

記者王正平/高雄報導

國立高雄科技大學創新設計學院再創國際佳績！文化創意產業系陳育民老師與月深設計總監、文創所碩士班學生的戴怡平，共同設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」，自全球眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲素有「設計界聖經」美稱的 Graphis Advertising Awards 2026 銀獎肯定。Graphis 在國際視覺傳達領域具有極高聲望，此次獲獎象徵高科大在城市品牌、視覺識別與專業設計教育的能量已與世界接軌，再次讓國際看見由高雄孕育的創意實力。

高科大文化創意產業系陳育民老師與月深設計總監、文創所碩士班學生的戴怡平，共同設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」，榮獲Graphis Advertising Awards 2026 銀獎肯定。 （高科大提供）

得獎主視覺以「Kaohsiung」的首字 K 作為中心語彙，透過三角構圖展現速度與方向感，並以鮮明飽和的色彩象徵高雄的熱情與活力。作品將跑者在賽事中的風速、陽光、街景流動等體感經驗轉化為漸層色帶與幾何線條，形成具現代性與節奏感的速度美學，使視覺在國際評審中具備高度辨識度，也彰顯學院長期推動「城市 × 設計」產學計畫的成果。

同時，今年第二屆榮譽院友暨文化創意產業系榮譽系友、卡固高食品模型有限公司創辦人郭志忠，也於國際設計競賽再創高峰，作品《漂浮的食慾——牛肉麵的當代表述》暨 2025 英國 Future Art & Design Award 榮獲白金獎，近日更於首屆 Rome Design Awards（RDA） 產品概念設計類榮獲銀獎。RDA 吸引超過 30 國、1,500 件以上的作品參賽，被視為當代設計界的重要里程碑。

高科大榮譽院友暨文化創意產業系榮譽系友郭志忠作品《漂浮的食慾—牛肉麵的當代表述》，於首屆 Rome Design Awards（RDA） 產品概念設計類榮獲銀獎。 （高科大提供）

郭志忠以臺灣文化為題的創作，獲得賴清德總統親自肯定為「台灣之光」，足見其作品已跨越專業領域，成為國家文化與創意能量的重要象徵。《漂浮的食慾》以台灣牛肉麵為核心符號，透過超寫實模型技術與懸浮構圖呈現慾望被凝結的瞬間，讓食物從可食用物件升級為文化敘事與感官誘惑的視覺語言，展現台灣當代設計的深度與格局。

高科大創新設計學院翟治平院長表示，此次雙喜臨門不僅代表本院師生與院友在國際舞台上的高度競爭力，更彰顯臺灣文化、城市品牌與創新設計的跨界融合已獲世界肯定。無論是 Graphis 的國際級視覺設計獎項，或是英國與羅馬的指標性大獎，皆得來不易，代表我們的創意與文化能量已具備世界級水準。未來學院將持續以國際視野推動教育、文化與設計影響力，讓世界持續看見高科大的卓越創新力。