高科大學生餐廳天花板突崩塌！校方拉封鎖線：無學生受傷

高科大第一校區學生餐廳天花板發生局部崩落，校方經查，無學生在場、未釀受傷，已經拉起封鎖線示警，將盡速恢復原狀。（本報資料照片）

高雄有民眾在網路上PO文，指高科大學生餐廳天花板突然塌下來，並附上一張案發現場拉起封鎖線的照片，引起熱議，底下也有該校學生留言指出，2019年曾看過教室天花板崩落，質疑學校天花板內裝老舊需更新；校方經查，第一校區學餐本月22日上午確實發生局部掉落，當時無學生在場，明日將做初步整理。

有民眾在社群平台Threads上發文，「在高科大吃飯吃到一半天花板塌下來的機率很低，但絕對不為0」，並附上一張照片，只見天花板出現長方形大洞，部分的版片結構已經掉落，還有電線裸露在外，掉落的地點正是學生餐廳的桌椅，校方已經拉起封鎖線示警。

對此校方回應，經查此為第一校區學生餐廳，在本月22日上午發生局部天花板掉落，當時無學生在場，並無學生受傷通報，預計25日會做初步整理，保障校內師生、工作人員安全。

