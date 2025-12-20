高科大導入AI、低碳、智慧化 產業園區輔導卓越肯定

經濟部產業園區管理局表揚園區輔導績優團隊，近日舉辦「園區AI布局，共創永續未來」聯合成果發表會，同日表揚四十三處輔導園區績優學研單位，包括「綜效卓越團隊」及「優良亮點推手」獎，包含國立高雄科技大學在內共有六所科大獲獎，展現園管局「一校一園區」計畫的輔導模式已建立長期夥伴關係並累積了可觀的輔導成效。(見圖)

高科大今(廿)日說明，園管局今年首度表揚推動產學合作的績優團隊，局長楊志清表示，目前園區廠商面臨人才稀缺、高額關稅與供應鏈重整等諸多挑戰，為協力廠商應對外在的衝擊，園區特推動一系列關懷輔導措施，包含衝擊調查、細部診斷、客製輔導及鏈結資源等；一一四年度透過學研能量共計訪廠逾二千家次，成功協助超過四十家園區廠商爭取逾二億元研發補助，初期已帶動新增投資五億元與高達十二億元的衍生產值，成效不凡。

高科大協助園區企業做AI導入、智慧化和低碳轉型方面的成果獲得肯定，獲得「綜效卓越團隊」獎，不只輔導高雄軟體園區廠商，也有多項自主產學合作案；園管局肯定績優輔導學校及團隊，並且希望吸引更多學校參與園區產學合作計畫，與園區廠商建立長遠夥伴關係。

工業區廠商聯合總會翁登福副總會長及各廠協會理事長當日皆親臨力挺，展現對園區輔導計畫的肯定。

高科大產學長謝其昌提到，在AI與自動化的導入成績，直接展現高科大機械領域的堅強輔導實力，高軟園區的案例包含有：有鳴與十九甲雞排聯名於台北國際加盟展展示「機械手臂式加盟」，解決餐飲業人力荒，連接POS系統點餐、聲控機械手臂、智能廚務系統，實現二十四小時無人門店的完整運作，加盟金額一百七十八.八萬元，推出九十七套；另外，協助越南全立製罐開發「銷售外觀檢測系統」，整合了高軟園區有鳴、威聯網、仲鈜三家廠商；以及五家廠商(薪傳智庫、智崴、峰安、詳維、鈦昇)通過「SGS ISO14064-1：2018溫室氣體盤查主導查證員培訓」，一共取得九張證書。

謝其昌強調，高科大其他自主產學合作還包含了鴻海、艾益康、日月光等企業，簽有六案產學專案執行中；未來將持續以學校專責輔導機制，導入豐沛之研發、技術與人才資源，建構長期產學合作關係，為園區企業提升產業競爭力，促進區域經濟發展。