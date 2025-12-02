高科大建工校區門口擬設庇護島

高雄市工務局提出高科大建工校區前改造計畫，預計透過行人庇護島等設計，改善校門口人車分流效果。（任義宇攝）

高雄科技大學建工校區校門口前，步行人流與進出校園車流龐大，為改善校門口交通安全，高雄市工務局提出計畫，要在門口設置行人庇護島，搭配街角擴大修整，改善人車分流效果，預計在蒐集地方意見後開始細部規畫，預計在捷運黃線完工之際進場施作。不過改造計畫引發部分師生對出入校園動線有所疑慮，民代盼能多加溝通，讓校園交通環境更友善。

工務局道工處表示，因應建工路未來將有捷運黃線行經，目前正向國土署申請建工路與民族一路交叉口至國1涵洞路段，進行人行環境改善計畫，其中在高科大建工校區門口，規畫行人庇護島、附加左轉車道等，預計能大幅提升現場人車分流狀況，不過因改造涉及部分校園用地，正積極與校方溝通。

改造計畫一出，部分高科大師生傳出反彈聲浪，指校門口規畫行人庇護島，在上、放學尖峰時段可能因此阻礙車流，也有家長擔心學生騎車速度較快，新增庇護島恐有擦撞等安全疑慮。

針對工務局所提出的改造方案，高科大表示，相關計畫已與高市府會勘討論，並提供校內師生交通人流狀況供規畫參考，目前仍在計畫、尚未定案，若師生對改造案有所疑慮，亦可配合市府辦理說明會，尋求建立共識。