高科大接手東方設計大學校區21日掛牌 打造產學合作園區

東方設計大學2024年停辦退場後，9公頃校地由高雄科技大學接手，高科大規畫轉型為「產學合作園區」。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕東方設計大學2024年停辦退場後，9公頃校地由高雄科技大學接手，高科大規畫轉型為「產學合作園區」，將於1月21日舉行掛牌啟動儀式。

東方設大創立於1966年，前身是東方工專，以培育美工設計專才聞名，昔日有「北復興、南東方」之稱，鼎盛時期光是美術相關科系學生就多達2000人，1999年教育部派公益董事接管，歷經升格學院並改名大學，曾是全國唯一以設計類科為主的科技大學，可惜最終不敵少子化等衝擊而黯然退場。

東方設大位於高雄湖內，鄰近路竹科學園區、本洲工業區，高科大評估與南部產業密切互動及高捷延伸提供完善的南北交通網路，因此向教育部申請接管東方校地，作為第6個校區，初步規畫東方校區將成立多個重點研究中心，包括類產線中心、IC 佈局培訓與認證中心、前瞻 CoWoS 研發中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心，以及人工智慧產業化應用研究中心，呼應半導體、智慧醫療與AI等新興產業發展需求。

另將設立國際學院引進外籍生，同步打造華語學習中心及國際生宿舍，部分空間作為公共服務據點，可設置國家考試場地，承辦考選部國家考試及勞動部技能檢定，提供區域人才培訓及就業輔導，成為南部少見「全功能人才培育場域」。

高科大是2018年由國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學和國立高雄海洋科技大學等3校合併成立，為全台規模最大的科技大學，目前計有建工、燕巢、第一、楠梓、旗津等校區，校地面積216.1公頃。

東方設計大學曾是全國唯一以設計類科為主的科技大學，可惜最終不敵少子化等衝擊而黯然退場。(記者蘇福男攝)

