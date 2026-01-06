高科大攜手華陀扶元堂辦理產學競賽 文創系展現新世代創意力

圖說：高科大創新設計學院攜手華陀扶元堂辦理產學競賽，文創系以 IP 設計與短影音行銷展現新世代創意力。（圖片來源：高科大提供）

國立高雄科技大學創新設計學院文創系與華陀扶元堂攜手推動品牌行銷產學合作案，6日舉辦短影音競賽成果發表暨頒獎典禮，現場展出七組學生團隊共計21件創作作品，涵蓋品牌行銷企劃與IP設計、萌寵IP角色與短影音企劃，展現學生將設計創意轉化為實際行銷內容的實務能力。高科大校長楊慶煜、副校長郭俊賢以及校友總會多位理事長及產業貴賓近百位到場參與，現場氣氛熱烈。 活動開場舉行象徵新年度啟動的簡要開幕儀式，由與會貴賓共同啟動五座繽紛彩色氣球柱，氣球爆開後彈出「華陀扶元堂」五個字，象徵品牌在新的一年迎向嶄新發展，也為本次產學合作競賽正式揭開序幕。本次競賽由創新設計學院文創系「行銷企劃」課程學生組成七組團隊，歷時數月，從品牌理解、行銷企劃、IP角色設計到短影音製作，完整模擬產業端實際操作流程。

廣告 廣告

圖說：與會貴賓共同啟動五座繽紛彩色氣球柱，為本次產學合作競賽正式揭開序幕。（圖片來源：高科大提供） 本次競賽於現場舉行頒獎典禮。競賽獎項分為金、銀、銅三個等級，金獎獎金新臺幣二萬元、銀獎一萬五千元、銅獎一萬元，對學生而言不僅是創意成果的肯定，也是一份具體的學習回饋。 其中，榮獲第一名（金獎）的團隊「補得其所」，成員包括范佐羽、陳昱睿、林子淵、陳翊欣、汪家緯、張廷蓁、林亮妤，作品以 Z 世代真實日常生活情境為核心，跳脫傳統產品導向的表現方式，透過下班回家、睡前整理、重要時刻前自我調整等可被模仿與分享的生活片段，建立品牌與使用者之間的互動符號與生活儀式感，成功讓漢方保健轉化為貼近日常的生活態度。 而獲得品牌行銷金獎的團隊「元氣神農嶼」，成員為林心怡、羅偉云、陳艾芳、李家瑜，則從品牌年輕化與跨族群溝通角度出發，結合 IP 設計與短影音行銷策略，將漢方保健重新包裝為具有情感連結與陪伴感的內容形式，展現漢方概念融入當代生活與新世代溝通語言的多元可能性，兩組作品皆獲評審高度肯定。

圖說：獲得金獎的元氣神農嶼與華陀扶元堂董事長朱溥霖合照。（圖片來源：高科大提供） 華陀扶元堂董事長朱溥霖表示，對本次產學合作成果感到相當滿意，無論在品牌行銷企劃、IP設計或短影音內容上，學生團隊都展現出高度完成度與實際執行力，成果不僅具創意，更具備市場溝通潛力，讓人看見年輕世代對品牌的全新詮釋，也相當期待未來能將相關IP延伸為周邊應用或行銷活動，並持續深化與學校的合作關係，甚至期待文創系優秀學生畢業後能加入企業，共同投入品牌行銷與創意企劃的實務發展。 國立高雄科技大學校長楊慶煜則指出，從現場展出的學生作品中，可以明顯感受到年輕世代對IP角色的掌握與運用相當成熟，整體表現活潑、有吸引力，也充分展現創意與設計能量，令人印象深刻；而創新設計學院院長翟治平也分享指導過程，本次計畫自學期初即展開密集討論與實作推進，過程中經常與學生討論至凌晨三、四點，每一組團隊都能承受高強度反覆修正與討論的磨練，展現出高度投入與學習韌性，也讓人更加確信Z世代的創意是經得起實務考驗的。

透過本次產學實作，學生不僅學習理論，更實際參與品牌思考、企劃發想與市場溝通，將創意轉化為可被驗證的成果。這場合作不僅為學生打造貼近產業的實戰舞台，也讓企業提前看見未來人才的可能性，充分展現產學合作在培育即戰力與連結產業需求上的核心價值，也為未來合作奠定基礎。

更多品觀點報導

嘉義縣垃圾車華麗變身 在地彩繪打造行動環保新風貌

嘉市教育再傳捷報 世賢附幼奪教學卓越金質獎、兩校長獲領導卓越肯定

