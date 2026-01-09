高科大旗津校區鋰電池自燃 校方：無人受傷

▲國立高雄科技大學旗津校區海事學院。（圖／截自高科大海事學院網頁）

[NOWnews今日新聞] 高科大旗津校區今（9）發生鋰電池火警，學生在社群上討論。高雄科技大學校方表示，火警是因為旗津校區輪機系「空氣污染監測設備用之鋰電池」發生自燃，現場無人傷亡，已經有緊急處理並通報消防單位。

今日上午11時21分旗津區中洲三路火警案，因鋰電池放在走廊空間，消防局出動8車15人，11時32分消防局人車抵達現場已無火勢，小型鋰電池冒煙，無人員受傷受困。

高科大表示，火警事故是因為旗津校區輪機系「空氣污染監測設備用之鋰電池」發生自燃，教師有適當緊急處理並通報消防單位，物品在走廊空曠處自燃，並無師生人員受傷，警消也已及時到場協處。

