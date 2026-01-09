高科大旗津校區鋰電池自燃 煙霧瀰漫學生驚慌以為爆炸

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立高雄科技大學旗津校區，今(9)日是這學期最後一天，卻傳出火警事件，由於校舍煙霧瀰漫，學校緊急疏散在該棟大樓的學生，亦有學生在社群寫下「高科大的最後一天用爆炸收尾」；對此，消防局說明，是小型鋰電池冒煙，無人員受傷受困。

高科大表示，這起火警事故是旗津校區輪機系「空氣污染監測設備用之鋰電池」發生自燃，教師有適當緊急處理並通報消防單位，並將燃燒的鋰電池置於走廊空曠處自燃，並無師生人員受傷，警消也已及時到場協處。

高雄市消防局指出，上午11時21分旗津區中洲三路火警案，消防局出動8車15人，11時32分消防局人車抵達現場已無火勢，係小型鋰電池冒煙，無人員受傷受困。

