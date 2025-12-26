高科大日本校友聯誼會 交流

為深化海外校友連結並凝聚校友情誼，國立高雄科技大學八週年校慶活動結束後，近日即前往日本東京舉辦「高科大日本校友聯誼會」交流活動，邀集旅居東京及周邊地區校友齊聚一堂，高科大校內共十六位師長及團員出席、旅日校友十七位與會，並邀請四位貴賓蒞臨參與，包括台北駐日本經濟文化辦事處教育組組長黃冠超及日本事務所所長郭豔娜。

教育部委託高科大建造、營運的全新一代實習船御風輪今年首航日本東京，因此串起多位高科大過去三校時期畢業後旅日的老校友，其中造船系校友黃俊銘已旅日逾五十一年，並且在日本轉換人生跑道成為執業骨科醫師，本身便是赴日發展的後進學弟妹非常仰賴的在地助力，這次因御風輪首航而再次串聯起高科大分散日本各地的校友，更顯他鄉遇故人的珍貴。

由於許多高科大校友於三校合併前分屬不同校區，合校後同為「高科人」，藉「高科大日本校友聯誼會」的實體聚會促進彼此認識與交流，可望凝聚校友向心力並拓展人際網絡，成為校友在日本發展的重要支持力量。

高科大造船系校友黃俊銘擔任這次「高科大日本校友聯誼會」召集人，他表示，透過聯誼會將可更有效率地凝聚在日本發展的校友，預計將於明年正式成立日本校友會，讓旅日校友擁有一個「高科大的家」，不論是已在日本定居的校友，或是即將赴日就讀、實習的學弟妹，都能透過校友會的連結，獲得當地人脈、經驗與必要的支持，安心在日本發展。

副召集人馮燕華亦憑藉其多年於日本企業工作的經驗及對日本經濟文化與教育體系的熟稔，未來將協助校友及學弟妹面對在日學習、實習與就業過程中的各項問題，扮演實質支援的角色。

台北駐日本經濟文化辦事處教育組組長黃冠超期望高科大延伸御風輪的海洋交流資源，透過海上實習與交流活動，連結台日海事教育與產業，讓高科大的海事專業能量在國際間被看見；高科大副校長謝淑玲藉這次日本校友聯誼會活動，向校友說明學校近年學術與產學合作發展成果，包含教學與產學研表現，以及配合國家重要政策成立之多項特色中心，如培育鐵道專業人才的「鐵道技術中心」、半導體人才的「高科大半導體製程設備技術人才培育基地」，以及擁有國內學界唯一一千六百噸伺服沖床設備的「先進材料成型技術中心」，展現高科大在人才培育與產業鏈結上的關鍵角色。

由於高科大高度重視人才的實務訓練，不僅校內擁有各重點產業的培訓基地，設備先進且齊全，也積極拓展各類實習資源，積極協助人才與產業獲得就業舞台、永續人才。在日本校友聯誼會活動之後，預計將透過旅日校友資源，拓展學生海外實習與產學合作之可能，為未來國際人才培育與技術合作開創更多契機。