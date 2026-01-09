高科大期末考週火警! 鋰電池突爆炸 大批學生驚逃

南部中心／陳家祥、劉尹淳 高雄市報導

9日上午，在高科大旗津校區，發生靜置的鋰電池突然自燃意外，當下一名老師立刻把鋰電池拿到走廊空曠處，用滅火器緊急滅火，但由於是期末考期間，不少正在考試的學生，只能放下試卷，先疏散到戶外，引起不少騷動。

高科大期末考週火警！鋰電池突爆炸學生驚逃

校園警報聲大響，其中一層樓不斷飄出陣陣濃煙，把教室裡的學生全嚇壞，所有人衝到教室外，引起不少騷動。（圖／翻攝畫面）

校園警報聲大響，只見走廊地上一顆鋰電池冒著橘紅火光，校方人員趕緊出來查看。其中一層樓不斷飄出陣陣濃煙，突如其來的警報聲，也把教室裡的學生全嚇壞，所有人衝到教室外，引起不少騷動。高科大學生表示，下課的時候就聽到爆炸聲啊，蠻大聲的、就是有一直傳出爆炸聲，火警發生之後一段時間，上去的時候就一直聽到碰的聲音，整棟教學大樓都是濃煙了。

校方拉起警戒線，疏散學生，禁止人員靠近，事後調查，是靜置的鋰電池突然自燃，老師當下立刻把鋰電池移到走廊空曠處，用滅火器緊急滅火。（圖／民視新聞）

火警發生後，消防人員趕到學校滅火，鋰電池已被燒的一片焦黑。事發就在高科大的旗津校區，當時學生正在期末考，卻突然被老師通知趕快離開教室，有學生拍下過程，PO文開玩笑說，只能趕快交卷，前往當戰地記者。高科大學生表示，第三節在考期末考，突然爆炸嚇到我了嚇到我了，害我期末考都考不好了、碰一聲之後，就稍微有煙霧，然後就有老師出來說，請大家就先離開，那時候在考試，考試的部份老師就順延。校方拉起警戒線，疏散學生，禁止人員靠近，校方說，是靜置的鋰電池突然自燃，老師當下立刻把鋰電池移到走廊空曠處，用滅火器緊急滅火。高科大副主任祕書侯智耀表示，發生鋰電池自燃意外，是空氣污染監測設備使用的鋰電池，老師當下有緊急處理並通報消防單位，此次意外並無師生人員受傷。期末考最後一天，卻遇上校園鋰電池爆炸燃燒，幸好火勢不到10分鐘就撲滅，沒有造成師生受傷，虛驚一場。

