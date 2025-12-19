高科大校慶期間接待校友參訪特色中心 校友驚呼「母校的進步超乎想像！」

包括最新落成開幕的先進材料成型技術中心在內，國立高雄科技大學利用8週年校慶期間接待海內外返校校友參訪校內特色中心一共6處，透過深度導覽幫助校友重新認識母校的發展，並且見證高科大在科研與人才培育上的成就。此次活動規劃共分二梯次，接待海內外校友合計60人，眾人皆對合校後的高科大在研究、教學、產業服務上的成績表達高度肯定。

高科大8週年校慶期間，校友中心規劃校友參訪路線包含上下午二場次：上午場走訪「先進材料成型技術中心」、「次世代加工技術中心」、「鐵道技術中心」等研發基地，深入了解學校在精密材料、智慧製造及交通運輸領域的創新成果；下午場參訪「南區毒災媒合諮詢中心」、「半導體製程設備技術人才培育基地」，並前往「底泥研究中心」認識高科大在環境科技、毒災防救與半導體人才培育的技術實力。高科大各個特色中心，均在該領域執牛耳地位，不論在技術研發、專利、認證、國際發表上，成績都十足亮眼，例如近年因應高雄產業轉型半導體產業成為熱門關鍵字，高科大半導體系受教育部支持建置的「半導體製程設備技術人才培育基地」，就是南部非常重要的製程工程師、設備工程師培訓場域，一共規劃四個訓練模組：半導體設備基礎技能模組、半導體設備元件儀控系統模組、半導體設備真空系統實務模組、半導體製程設備實務培訓模組。此外，「南區毒災媒合諮詢中心」更是南部地區重大毒化災事件的應變團隊，包括高雄氣爆、屏東明揚工廠爆炸、興達發電廠爆炸等事故，永遠站在第一線扮演國家重要的支援角色。

一名畢業多年的校友表示：「多年後回到母校，看到學校的研究中心設備更新、技術能力大幅提升，真的很驕傲。沒想到高科大在半導體、材料加工、鐵道技術與環境科技的布局已經這麼完整，產學合作的能量也遠超過我的想像。」另一位校友也說：「這次導覽讓我感受到母校在培育新世代科技人才方面的積極與投入，使我們對高科大的未來充滿期待。」

校友服務暨實習就業中心主任陳銘志指出，本次活動結合第一校區與楠梓校區的重要科研據點，讓校友能一次掌握高科大跨領域研究的最新發展，考量高科大不少創業校友在各行各業均有相當實績，透過實地走訪與交流，不僅加深校友對母校的認同，也能為將來產研合作奠定基礎。