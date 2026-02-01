高科大校長交接 吳忠信接任第三任校長

高科大特聘教授正式接任高科大第三任校長，他表示，面對AI新浪潮，未來高科大將會讓人才走進產業關鍵位置，同時和城市發展及國家戰略緊密配合，回應社會真正的需要。

全國規模最大的科技大學--國立高雄科技大學，舉行第三任校長就職典禮。吳忠信特聘教授正式接掌校務，教育部政務次長張廖萬堅出席吳校長就任典禮時表示，相信未來高科大在吳校長的帶領之下，必能邁向嶄新的歷程。

吳忠信校長表示，面對少子化衝擊及全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，高科大將讓研究對準前瞻趨勢，讓人才走進產業關鍵位置，讓制度與城市發展、國家戰略緊密對齊，回應社會真正的需要。

廣告 廣告

吳忠信校長進一步指出，高科大正站在產業升級與科技布局的第一線。半導體、智慧製造、人工智慧、淨零轉型等攸關臺灣全球競爭力的關鍵領域，將是學校下一階段的重要發展方向。

吳忠信校長為國立臺灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。