高科大水食系雙捷報 獲勞動部優良學程及國家新創獎

學測即將登場，各校系摩拳擦掌大秀辦學績效。國立高雄科技大學水產食品科學系歲末年終雙捷報，一方面在就業實務課程設計，獲得勞動部勞動力發展署頒贈一一四年度優良學程獎，獲獎課程是「水產食品安全實務課程」；另一方面水食系助理教授謝承哲與臺灣大學、臺北醫學大學組成的跨校團隊，以「應用精準發酵策略開發臺灣在地作物保健高值化功效」獲得第二十二屆國家新創獎肯定，高科大水食系展現就業培訓與學術新創的全能實力。(見圖)

高科大今(十)日說明，水食系「水產食品安全實務課程」設計，由水食系主任郭家宏擔任計畫主持人、副教授李憶甄擔任協同主持人，該課程以食安標準為核心，整合了高含金量的專業訓練，涵蓋食品安全管制系統（HACCP 60A、60B認證）、乙級食品檢驗分析專業技術、智慧食品冷鏈管理（接軌現代產業趨勢），憑藉紮實的產學對接與優異的就業成果，勇奪「優良學程」殊榮。

水食系主任郭家宏表示，這是一套札實的證照導向課程，可全面掌握品保系統與品質管制的關鍵核心技術，確保畢業後能迅速銜接職場；此外，該課程須完成至少三百二十小時的職場實習，親身參與生產流程監控與食安管理實務，「在學即預演職場」的教學模式成效顯著，許多學員未畢業即獲得企業預聘，無縫接軌就業，以極佳的效率解決產業人才銜接缺口。

另一方面，高科大水食系助理教授謝承哲與臺大、北醫的跨校團隊，以「應用精準發酵策略開發臺灣在地作物保健高值化功效」主題獲頒第二十二屆國家新創獎-學研新創獎的農業與食品生技類；研究團隊在發酵臺灣紅藜、臺灣紫芝等在地農副產物的過程中，鑑別出具關鍵生理活性之特定化合物，並據此建立快速且高值化的保健功效開發模式。該策略不僅促進農副產物之永續與多元應用，亦有效縮短保健功效開發時程，得以精準鎖定目標功效方向。

謝承哲助理教授進一步提出四大精準發酵策略，結合分子動力學與電腦模擬技術，系統性解析關鍵活性分子與作用靶點；透過該方法，得以大幅降低過往仰賴高成本且耗時之體外細胞與動物試驗所需之實驗組別，提升功效驗證的精準性與效率，有效回應傳統保健機能素材開發所面臨的瓶頸。

此外，謝承哲助理教授亦將深度學習導入發酵工程，結合人工智慧與GPU加速運算，建構雲端化之精準發酵平台；該平台具備快速預測與持續迭代學習能力，使傳統發酵工程得以轉型為具高度彈性與效率之智慧化系統。

展望未來，團隊將持續應用此精準發酵策略，系統性發掘我國農產品的更多創新應用潛力，期能在提升農副產物附加價值的同時，促進農業永續發展，並為我國保健與生醫相關產業提供具體而長遠的貢獻。