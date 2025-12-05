高科大獻禮八週年校慶 攜手德國THWS舉辦「2025國際永續圓桌高峰會」

適逢國立高雄科技大學（NKUST）八週年校慶，高科大四日攜手德國福茲堡應用科技大學（THWS），於建工校區藝文中心舉辦 「二○二五國際永續圓桌高峰會」。

主辦單位今(五)日說明，這次高峰會以「從教育到產業實踐：永續如何成為跨國新動能」為主軸，聚焦臺德學術與產業的永續對話，並延續去年首屆「永續月」的精神，將永續從校園推廣、議題倡議，進一步深化至跨國合作、產業交流與高教治理。

有別於傳統論壇，這次活動採用圓桌會議形式，營造輕鬆開放的對話氛圍；為了讓臺德雙方的討論不受語言隔閡影響，主辦單位更導入微軟Copilot翻譯系統進行同步翻譯，讓語言不再是障礙，讓「永續」成為全場通用的共同語言。

該活動首先登場的重頭戲是由楊慶煜校長與德國THWS校長Jean Meyer進行雙邊校長對談，兩位校長針對當前全球最關注的永續議題以及校務治理進行討論與意見交流。(見圖)

高科大校長楊慶煜表示，永續不僅關係到下一代，更決定了地球未來的樣貌；並強調高科大的辦學目標是充分跟各互動關係人建立良好的溝通管道，實現價值共創的理念。

Meyer校長指出，大學無論從教育培育永續人才、以研究帶動社會轉型，到以校園永續治理作為示範，都是永續創新的重要場域。

下午的論壇聚焦「產業實踐」與「人才培育」兩大議題，邀請臺灣港務公司、微軟、埃維能及綠探索等專家，建構永續轉型的黃金三角；從微軟的AI數位賦能、埃維能的工業能源升級，到綠探索的精準碳盤查，為企業提供全方位的實戰工具箱。

壓軸的座談由臺德學界與產業代表深度對話，針對綠領人才需求，雙方借鏡德國雙軌教育經驗，宣示共建跨國產學人才網絡，落實「為永續而教、為產業而學」，協助學子無縫接軌國際綠色職場。

副校長兼永續長郭俊賢教授提到，永續發展需要「從教育扎根、從行動落實」，高科大將持續整合課程、研究與產業鏈資源，打造南臺灣最具能量的永續人才基地，讓學生具備國際永續職能，也協助企業與城市迎向淨零未來。