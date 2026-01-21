高科大第六校區產業園區揭牌 提供國家考試及區域人才就業培訓場域

▲高科大在高雄市湖內區未來的第六校區舉行「產業園區揭牌典禮」，進一步一路由北向南沿著南部產業S廊道設立據點。

【記者 王雯玲／高雄 報導】少子化對教育資源的重分配、產業人力的長期規劃，都帶來相當程度的挑戰，國立高雄科技大學在近期幾份大學排行榜均佔區域領先地位、全國總排名也晉升前20強，與指標綜合型大學並肩，持續扮演產業人才培育及產業輔導的領頭羊角色。今(21)日高科大向北擴張據點，在高雄市湖內區未來的第六校區舉行「產業園區揭牌典禮」，進一步貼近路竹一帶企業，一路由北向南沿著南部產業S廊道設立據點。

半導體產業南遷帶來一波人才供需議題，高科大主動向教育部爭取承接退場私校，將產業人才訓練與先進研發的基地向北衍生到南部科技S廊道的最頂端，連結整體S廊道，未來高科大將扮演產業更重要的推手。高科大目前已先取得東方設計大學新世紀大樓與圖書資訊大樓，優先成立產業園區銜接S廊道產業聚落。此外，針對未來第六校區有非常多元的活化應用正在規劃中，包括學術及研究單位進駐、結合台鐵捷運交通節點打造華語學習中心和國際生宿舍、提供國家考試及區域人才就業培訓場域。

依照構想，現有建物臨路、交通及管理條件較佳者，將優先規劃活化用途。高科大校長楊慶煜表示，大學的功能如何呼應人口結構轉型，從終身教育、產業人力培訓、產業輔導到社區共榮等都是高科大對第六校區的期望，高科大主動爭取承接東方校地並且獲得教育部支持，是一個未來教育政策落地實踐的示範案例。沿著南科、路科、本洲工業區、橋科、楠梓科技園區、仁武大社工業區、大發工業區、高軟、小港林園等，高科大幾乎成為產業進入南台灣必經的路標，含括的產業也從電動車、軌道、金屬工業、造船，到精密製造、半導體、生技醫材、航太，再到5G、AIOT、航運物流，高科大龐大的學術範疇幾乎完全可對應產業需求。

教育部技職司長楊玉惠對於高科大的成長表示高度肯定，她已見證多個國家策略性發展的產業人才培訓基地在高科大建設、揭幕，短短8年時間高科大再次擴大校區範圍，接上台南到北高雄一帶的產業聚落，乘著台鐵、高捷建設，以及高速公路、台南高鐵/台南機場的便捷交通優勢，非常期待高科大成為帶動區域發展起飛的加速器，更進一步展現未來大學的使命。事實上，高科大新任校長就任在即，對於人才教育轉變為全齡化的創新思維，也已有多項銜接的方針可以實現高科大的人才培育戰略，各界對於高科大的版圖擴張以及積極程度寄予高度期望。（圖／記者王雯玲攝）