高科大第六校區產業園區 揭牌

少子女化對教育資源的重新分配、產業人力的長期規劃，都帶來相當程度的挑戰，國立高雄科技大學在近期幾份大學排行榜均佔區域領先地位、全國總排名也晉升前二十強，與指標綜合型大學並肩，持續扮演產業人才培育及產業輔導的領頭羊角色；昨（廿一）日高科大向北擴張據點，在高雄市湖內區未來的第六校區舉行「產業園區揭牌典禮」，進一步貼近路竹一帶企業，一路由北向南沿著南部產業S廊道設立據點。

半導體產業南遷帶來一波人才供需議題，高科大主動向教育部爭取承接退場私校，將產業人才訓練與先進研發的基地向北衍生到南部科技S廊道的最頂端，連結整體S廊道，未來高科大將扮演產業更重要的推手；高科大目前已先取得東方設計大學新世紀大樓與圖書資訊大樓，優先成立產業園區銜接S廊道產業聚落，此外，針對未來第六校區有非常多元的活化應用正在規劃中，包括學術及研究單位進駐、結合台鐵捷運交通節點打造華語學習中心和國際生宿舍、提供國家考試及區域人才就業培訓場域。

教育部技職司楊玉惠司長表示，大專校院的轉型整併是整個社會結構改變下的必然過程，空間活化能夠在「公益」的最大前提下產生新的運用價值，是值得支持並且期待的。

依照構想，現有建物臨路、交通及管理條件較佳者，將優先規劃活化用途。高科大對第六校區的期望，高科大主動爭取承接東方校地並且獲得教育部支持，是一個未來教育政策落地實踐的示範案例；沿著南科、路科、本洲工業區、橋科、楠梓科技園區、仁武大社工業區、大發工業區、高軟、小港林園等，高科大幾乎成為產業進入南台灣必經路標，含括的產業也從電動車、軌道、金屬工業、造船，到精密製造、半導體、生技醫材、航太，再到5G、AIOT、航運物流，高科大龐大學術範疇幾乎完全可對應產業需求。