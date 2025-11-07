高科大策展反轉世界 開幕

國立高雄科技大學重磅策展《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》，昨（七）日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展；這是日本設計大師福田繁雄（Shigeo Fukuda）相隔十五年再度於台灣完整展出經典作品，是一場橫跨東京與高雄、重繪世界視覺語言的設計盛事，預計將掀起國際設計界熱烈迴響。昨日開幕儀式上，福田夫人與女兒福田美蘭亦親臨現場，並由二○二四年國家文藝家得主林磐聳教授於現場進行導覽。（見圖）

被譽為「視覺語言的魔術師」的福田繁雄，與德國Gunter Rambow、美國Seymour Chwast並列為當代世界三大平面設計大師，他的作品以錯視、雙關與幽默手法顛覆傳統，將哲理與詩意注入平面圖像，挑戰人們對「看見」的想像；這次展覽由高科大主辦，精選超過百件原版海報與珍稀手稿，分為「一日狂想」與「關係」兩大展區，完整呈現大師如何在生活節奏與人際張力間，以錯覺、空間與符號語言構築出具思想深度的視覺幻象。

高科大楊慶煜校長表示，這場展覽不僅是一次視覺饗宴，更是對文化典藏的用心實踐，學校為保存大師的作品，特別打造一間「福田繁雄設計藝術廳」，復刻東方設計大學的典藏空間氛圍，讓這些珍貴創作能夠常態展出，成為學生與設計師學習的靈感之源；希望未來更多年輕一代的設計學子能近距離接觸大師的創作，並從中汲取靈感與精神。監察委員范巽綠曾見證東方設計大學將福田繁雄作品捐贈予高科大的重要時刻，如今重返現場格外有感，范巽綠指出，這不僅是一場展覽，更是教育與文化傳承的見證。

去年榮獲「國家藝文獎」與今年獲得「金點設計獎最佳設計成就獎」雙重肯定的林磐聳教授，親自將其珍藏多年的台灣設計史料捐贈予高科大，象徵知識與文化的薪火相傳；林教授致詞時強調，「設計不只是形式的美，而是文化的語言」，他希望藉由這次活動讓更多人看見高科大在設計教育與文化推動上的力量，也期盼設計成為說出台灣故事的語言。本次策展人、高科大創新設計學院院長翟治平提到，這次展覽不僅是對福田繁雄的致敬，更具有傳承東方設計大學精神的重要意義；隨著東方設計大學正式成為高科大的第六校區，雖然學校已停辦，但其在南部設計教育的歷史地位與文化價值將永續延伸。

《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》將自十一月七至十八日在高雄市文化中心至高館登場，並於高科大建工校區藝文中心同步展出至明年一月十五日，這不僅是一場展覽，更是一場跨越時代與地域的思想對話，透過圖像，看見福田繁雄透過設計，以幽默與洞察重新定義人類的視覺經驗與創意疆界。