高科大舉辦《福田繁雄視覺幻象典藏展》 百件經典作品重現設計幽默與哲思

由國立高雄科技大學主辦的《福田繁雄視覺幻象典藏展》，七日在高雄文化中心至高館登場，吸引設計與藝文界眾多重量級嘉賓齊聚一堂，現場更有上百位設計科系學生共襄盛舉，場面盛大、氣氛熱烈；該展是福田繁雄作品時隔十五年後再度在台灣展出，展出內容橫跨百餘件經典海報與珍貴手稿，堪稱設計界的一場跨國文化盛宴。

高雄科技大學楊慶煜校長致詞指出，這場展覽不僅是一次視覺饗宴，更是對文化典藏的用心實踐，學校為保存大師的作品，特別打造一間「福田繁雄設計藝術廳」，復刻東方設計大學的典藏空間氛圍，讓這些珍貴創作能夠常態展出，成為學生與設計師學習的靈感之源。

楊校長表示，希望未來更多年輕一代的設計學子能近距離接觸大師的創作，並從中汲取靈感與精神。

此次活動最令人動容的時刻，是高齡的福田夫人與女兒特別從日本飛抵高雄親臨現場；福田夫人致詞時神情欣慰，感謝高科大對福田繁雄作品的珍視與保存，特別籌辦此檔展覽，讓她深刻感受到台灣設計界對福田精神的敬意與延續。

典禮上，高科大楊慶煜校長代表學校致贈由「琉璃工房」特別製作的限量作品《朱雀之輝》，象徵祝福與友誼。朱雀作為東方四大神獸之一，象徵祥瑞、圓融與和諧，寓意著台灣與日本設計文化之間的長久情誼與精神傳承。 監察委員范巽綠也上台致詞，她曾見證東方設計大學將福田繁雄作品捐贈予高科大的重要時刻，今日重返現場格外有感。范委員表示，這不僅是一場展覽，更是教育與文化傳承的見證。

去年榮獲「國家藝文獎」與今年獲得「金點設計獎最佳設計成就獎」雙重肯定的林磐聳教授，親自將其珍藏多年的台灣設計史料捐贈予高科大，象徵知識與文化的薪火相傳。

林教授致詞時強調「設計不只是形式的美，而是文化的語言。」他希望藉由這次活動，讓更多人看見高科大在設計教育與文化推動上的力量，也期盼設計成為說出台灣故事的語言。

策展人、高科大創新設計學院院長翟治平說明策展理念。他表示，這次展覽不僅是對福田繁雄的致敬，更具有傳承東方設計大學精神的重要意義。隨著東方設計大學正式成為高科大的第六校區，雖然學校已停辦，但其在南部設計教育的歷史地位與文化價值將永續延伸。

翟院長以「東方不滅・高科傳承」作為此次精神核心的標語，象徵高科大將延續東方設計大學的教育使命，成為東方校友永遠的精神家園。隨後，在十位貴賓的共同見證下，六根象徵創意與傳承的氣球柱緩緩升起，正式揭開展覽序幕。氣球的黑、黃、紅、藍配色呼應展覽兩大主視覺海報的色系，象徵設計靈感的流動與文化的交融。現場師生與嘉賓近兩百人共同合影留念，掌聲與快門聲交織出屬於高雄設計史的重要一刻。

《福田繁雄視覺幻象典藏展》展區以「大師的一天」為主題，從起床、通勤、工作到回家休息的日常節奏，展現福田繁雄在生活中發現設計靈感的幽默視角與創作能量。