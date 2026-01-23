高科大設計商品泰國量產販售 皇室博物館買得到

【記者 王雯玲／高雄 報導】自2024年與泰國設計領域知名學校「泰國朱拉隆功大學建築學院」簽署合作備忘開始，國立高雄科技大學連續2年選送學生前往朱拉隆功大學參與實習課程，2025年一共有4名工業設計系學生及1名文化創意產業系學生，由教育部新南向學海築夢計畫補助支持，前往泰國進行2個月實習，為朱拉隆功大學管理的Dara Museum (達拉博物館)設計數款紀念品，經過長時間調校討論，預計今(2026)年正式在泰國清邁量產販售。

廣告 廣告

高科大工設系副教授張祥唐指出，2025年一共5位創新設計學院學生獲選至泰國進行2個月的實習課程，包括工設系林妍艾、吳婉慈、沈筱沁、杜宇婕等４人，文創系陳亭蓁1人。在實習期間，5人參與泰國皇家清邁Dara Museum Shop的紀念品設計專案，依照泰方選品進行應用設計。日前獲通知，學生的設計成果已獲得採納，包括雨傘、托特包、馬克杯等設計品將正式量產販售。實習期間除了參與紀念品開發專案外，高科大創設院學生亦完成朱拉隆功大學建築學院的設計課程並修得學分。

此次設計主題圍繞清邁古城Dara Museum發想，此處是泰王Rama V (拉瑪五世) 的王妃Dararasmee (達拉拉斯米) 的故居 The Dara Pirom Palace (達拉皮隆宮)，目前由朱拉隆功大學管理。高科大由張祥唐副教授與朱拉隆功大學教師Dr. Suphichaya Suppipat共同討論後，決定讓2025暑期實習學生挑戰商品化的專案，考驗市場消費、場域活化、歷史文化等多元資訊整合並加入設計創意的能力。張祥唐表示，高科大同學設計的圖紋獲得泰國皇家商品採用並商品化，是很重要的肯定，前期投入研究了解Dararasmee王妃的喜好以及名字意涵等文化背景知識，最終才完成這一系列的圖騰設計。融合了皇家元素、生活需求、市場接受度等諸多條件完成設計，又經過漫長的審查討論後正式商品化，高科大創設院學生在設計人才豐沛的泰國獲得皇室博物館選品肯定並上架販售，對學生而言，張祥唐認為是很大的鼓舞。

參與2025暑期實習計畫的5名學生，分別有大二及大四學生，實習期間幾次前往清邁深入解泰國皇室、拉瑪五世、泰北清邁王國等歷史背景，再將各類文化圖騰元素轉譯為設計素材加以應用。除了設計成品獲得肯定，實習課程以及對當地文化的深入認識，都讓這2個月的實習回味無窮。（圖／記者王雯玲翻攝）