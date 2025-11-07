高科大迎來設計傳奇回歸 《福田繁雄視覺幻象典藏展》震撼開幕

近200多位的來賓出席《福田繁雄視覺幻象典藏展》開幕式。 圖：高科大創新設計學院提供

[Newtalk新聞] 由國立高雄科技大學主辦的《福田繁雄視覺幻象典藏展》於高雄市立文化中心至高館隆重登場，吸引設計與藝文界眾多重量級嘉賓齊聚一堂，現場更有上百位設計科系學生共襄盛舉，場面盛大、氣氛熱烈。這是福田繁雄作品時隔15年後再度在台灣展出，橫跨百餘件經典海報與珍貴手稿，堪稱設計界的一場跨國文化盛宴。典禮由高科大管樂社銅管五重奏開場，以《丟丟銅》和日本動畫名曲《風之谷》兩首樂曲，象徵台日文化交流的共鳴與和諧。

隨後高雄科技大學校長楊慶煜致詞指出，這場展覽不僅是一次視覺饗宴，更是對文化典藏的用心實踐。學校為保存大師的作品，特別打造一間「福田繁雄設計藝術廳」，復刻東方設計大學的典藏空間氛圍，讓這些珍貴創作能夠常態展出，成為學生與設計師學習的靈感之源。他表示，希望未來更多年輕一代的設計學子能近距離接觸大師的創作，並從中汲取靈感與精神。

活動最令人動容的時刻之一，是高齡的福田夫人與女兒，特別從日本飛抵高雄，親臨展覽現場。福田夫人致詞時神情欣慰，感謝高科大對福田繁雄作品的珍視與保存，特別籌辦此檔展覽，讓她深刻感受到台灣設計界對福田精神的敬意與延續。楊慶煜特別代表學校致贈由「琉璃工房」特別製作的限量作品《朱雀之輝》，象徵祝福與友誼。朱雀作為東方四大神獸之一，象徵祥瑞、圓融與和諧，寓意著台灣與日本設計文化之間的長久情誼與精神傳承。

接著，監察委員范巽綠也上台致詞。她曾見證東方設計大學將福田繁雄作品捐贈予高科大的重要時刻，今日重返現場格外有感。她表示，這不僅是一場展覽，更是教育與文化傳承的見證。

隨後，去年榮獲「國家藝文獎」與今年獲得「金點設計獎最佳設計成就獎」雙重肯定的林磐聳教授，親自將其珍藏多年的台灣設計史料捐贈予高科大，象徵知識與文化的薪火相傳。他致詞時強調「設計不只是形式的美，而是文化的語言。」希望藉由這次活動，讓更多人看見高科大在設計教育與文化推動上的力量，也期盼設計成為說出台灣故事的語言。

典禮進入後段，策展人、高科大創新設計學院院長翟治平說明策展理念。他表示，這次展覽不僅是對福田繁雄的致敬，更具有傳承東方設計大學精神的重要意義，隨著東方設計大學正式成為高科大的第六校區，雖然學校已停辦，但其在南部設計教育的歷史地位與文化價值將永續延伸。

翟治平以「東方不滅・高科傳承」作為此次精神核心的標語，象徵高科大將延續東方設計大學的教育使命，成為東方校友永遠的精神家園。隨後，在10位貴賓的共同見證下，六根象徵創意與傳承的氣球柱緩緩升起，正式揭開展覽序幕。氣球的黑、黃、紅、藍配色呼應展覽兩大主視覺海報的色系，象徵設計靈感的流動與文化的交融。現場師生與嘉賓近兩百人共同合影留念，掌聲與快門聲交織出屬於高雄設計史的重要一刻。

開幕儀式後，林磐聳親自帶領來賓導覽，講述福田繁雄創作背後的幽默、哲思與巧思，讓觀眾彷彿與大師對話，現場氣氛熱絡。來賓們隨後移師高科大建工校區藝文中心，參觀另一展區《一日狂想》，由手心設計創辦人徐志揚總監導覽。展區以「大師的一天」為主題，從起床、通勤、工作到回家休息的日常節奏，展現福田繁雄在生活中發現設計靈感的幽默視角與創作能量。

典禮最後，由楊慶煜帶領貴賓參觀新落成的典藏室，展示保存福田繁雄3,500件珍貴作品的成果。楊慶煜指出，為建置典藏室，學校投入大量心力與資源，只為讓這些國際級設計瑰寶能夠永續保存，成為啟發新世代的重要教材。整場開幕在溫馨與感動中畫下句點，賓客們紛紛表示，這不僅是一次展覽，更是設計精神的再生與傳承。誠摯邀請全台設計人與民眾走進展場，感受大師以錯視、雙關與幽默語彙構築的視覺詩篇，讓設計成為文化最動人的語言。

楊慶煜(右)代表高科大致贈琉璃工房限量作品「朱雀之輝」給福田夫人跟女兒。 圖：高科大創新設計學院提供

福田夫人與福田繁雄的作品一起自拍。 圖：高科大創新設計學院提供

以一日狂想以及關係兩個主視覺做氣球揭牌的色彩。 圖：高科大創新設計學院提供