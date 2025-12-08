高科大青藝獎 藝術點亮校園

近日國立高雄科技大學八週年校慶當天的系列慶祝活動，青藝獎第七屆頒獎典禮暨展覽開幕，為校慶帶來了一道精彩奪目的感動和人文情懷。

自二○一九年在校友許文學長獨立贊助下，創建「青藝獎」，成為全國最早亦是唯一由大學方主辦的藝術獎項，一直以來，「青藝獎」典藏徵件辦法秉持兼容並蓄的精神，採不分類、不限媒材、不限主題，鼓勵青年藝術家盡情揮灑多元創作；今年更是首度開放持有在臺居留簽證的青年藝術創作者參與競賽，以向藝術無國界的目標邁進。截至目前，七年累積參賽作品已達四千一百九十二件，典藏七件金獎、四件特別獎、以及一百三十九件典藏獎，共計一百五十件作品。

廣告 廣告

今年第七屆「青藝獎」總計五百四十五件作品參賽，藝術家吳金河以「她站在那裡，膚白唇紅，她是世界慾望的孩子」油畫作品，表現純熟的古典寫實技法融合時尚攝影，暨充滿象徵意義的創作理念，獲得專業評審團一致讚賞，奪得金獎及三十萬元獎金。吳金河希望透過這幅作品表達慾望往往包裹著糖衣，在大家追逐著看似繁華繽紛的外在世界時，能夠停下腳步省思糖衣包裹下的慾望的脆弱及虛假。

另外，今年特別獎以「立體雕塑」為徵件項目，藝術家李汪澤以作品「芭樂兵榴彈手」傳達現今社會權力結構裡，互相依賴卻又彼此壓迫的無奈與諷刺，榮獲特別獎項暨二十萬元獎金。特別獎評選過程中，評審團面對兩件進入最後決選的作品不斷仔細觀看、反覆討論，難以抉擇，因為兩件決選作品在技法與創作理念各有優勢，亦有其更待精進之處。最終在評審團全面考量作品品質及典藏需求下，由李汪澤勝出，由此可見，「青藝獎」評審團專業嚴謹的評審過程和態度，是「青藝獎」成為國內受到肯定和信賴的藝術平台的重要推手。

其他典藏二十件與入選二十件作品，亦精彩萬分、各具特色，像是今年甫獲高雄獎油畫首獎的藝術家林奕軒，也以作品「乾貨」獲得「青藝獎」入選。

青藝獎頒獎典禮上，楊慶煜校長表示，Steven Jobs的名言「藝術結合科技，會讓人怦然心動」，我們也希望在我們這樣的一個科技大學，把藝術融入我們的生活、融入我們教育，使整個的校園環境讓同學可以過得怦然心動。

高科大是一所以理工科技見長的大學，楊校長卻以打造一個藝術人文與科技交融的校園為治校核心理念和目標，其中，「青藝獎」便是落實這個核心目標的重要計畫活動，因此，他非常感謝許文學長、評審團主席高實珩教授、評審委員、所有參賽藝術家，以及學校共教院藝文中心所有夥伴，共同成就了現在的「青藝獎」；希望未來「青藝獎」持續發揮國內藝術教育和創作重要推手的能量，更為科技發展帶來無限的創意和想像。