高科大頂樓加蓋抗震考驗 嘉義高工奪冠

二○二五年第二十一屆高科大土木系抗震大作戰，近日在國立高雄科技大學建工校區完成競賽，全國三十一所高中職及大專校院以及二所國中等總計超過一百五十支隊伍參賽，角逐抗震與橋梁設計兩大競賽主題的榮譽；今年抗震大作戰主題非常貼近台灣實際建築形式：頂樓加蓋，考驗在符合法規的前提下頂加設計如何確保結構安全，最終由國立嘉義高級工業職業學校「台灣人愛排隊」奪下第一名。(見圖)

高科大今(廿三)日說明，邁入第二十一屆的抗震大作戰競賽，已累績超過三千支中學隊伍、超過一萬八千人次的參與，深具推動地震防災教育、抗震專業設計的社會教育意義，也早已成為土木、營建類學生每年必定挑戰的舞台；透過結構設計與模型實作，實際體驗耐震工學的核心原理，培養動手實驗與團隊合作的能力，將課堂理論轉化為具體的工程應用。

今年「抗震大作戰」在主題設計上更為貼近台灣實際建築形式，特別將以往的室內電梯設計概念移除，改以「頂樓加蓋樓層」為主軸，該設計靈感源自台灣常見的都市景象，許多建築物會在頂樓加蓋空間作為儲藏室或神明廳使用。然而，在這樣的社會現象下，如何在符合法規的前提下進行設計，並確保結構安全，便成為本屆競賽的重要課題。期望參賽隊伍能充分運用在校所學的專業知識，將「耐震」主題以更科學、更實務的方式展現於作品中。經評審委員依結構耐震表現（ER值）與整體設計進行綜合評比後，由國立嘉義高級工業職業學校「台灣人愛排隊」隊伍奪得耐震冠軍榮譽，第二名為國立埔里高級工業職業學校「柳如煙教我做模型」隊，第三名是國立臺南大學附屬高級中學「韌力方程式」隊伍。另有多支國立嘉義高級工業職業學校、國立秀水高級工業職業學校、國立臺南大學附屬高級中學及臺中市立臺中工業高級中等學校之隊伍榮獲佳作。

今年度橋梁設計競賽與亞太能源科學教育協會（APASEA）攜手合作，共同舉辦「iBridge盃橋梁載重暨創新設計競賽」，延續自二○二三年首次舉辦以來的良好口碑，在兼具技術、美學與永續意涵的理念下，增加「拱形結構挑戰」之設計要求，參賽隊伍必須在指定材料中，構思出兼具穩定、美觀與創意的橋梁，並通過GoDirect結構與材料測試儀的嚴格檢驗，評分項目涵蓋橋梁的科學載重表現與創新設計理念，完整體現實務工程與創意思維並重的教育精神。最終由臺中市立文華高級中等學校「文華大橋頭」隊伍奪冠，臺中市北新國中「北新科技隊2」第二名，國立秀水高級工業職業學校「秀水鼎泰豐」隊伍獲得第三名，以及國立臺南大學附屬高級中學「集集橋一下」、「外婆的洋菊」，以及臺中市北新國中「北新科技隊1」等隊伍榮獲優勝。

高科大土木系長期推廣地震工程與防災教育，在校師生攜手校友企業、專業技師共同參與，今年競賽有十億營造股份有限公司、天誠混凝土實業股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、華友聯開發股份有限公司、義力營造股份有限公司、銓興營造有限公司、德昌營造股份有限公司、大量建材股份有限公司、石安水泥製品實業股份有限公司等共同贊助，期望在參與競賽過程中，引導學生在探索與實作中理解耐震結構設計的核心精神，激發對工程科學與創新實踐的熱情，讓抗震的競賽進一步揉合教育、專業，以及社會責任。