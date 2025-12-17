高科大USR邀集七校組織行政與計畫執行神隊友 跨域尬聊

打破學術研討會制式框架，國立高雄科技大學近日邀集七校USR團隊以及計畫辦公室一起「尬聊」，將行政流程及計畫執行兩條平行線拉近距離、深度交流，交織成為緊密的神隊友；一場特別的交流，也再一次將USR最核心的精神重植團隊心中：一群人一起走。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，這一場七校跨域大尬聊邀集了雲林科技大學、暨南國際大學、輔仁大學、正修科技大學、南臺科技大學、樹德科技大學以及高科大共七所大專院校的大學社會責任(USR)校級辦公室團隊以及各校計畫執行團隊，透過輕鬆的尬聊對話，將彼此的默契重新聚焦，再組織為神隊友關係。

兩場對談主題分別包含「神隊友還是絆腳石？校總辦與計畫端的默契大考驗」以及「行政與計畫如何共創共好」，希望在實踐USR精神的同時，也在執行團隊彼此間建立人與人的連結，縮短角色間的距離，讓跨校夥伴從原本僅是工作上的「同事」，進化為能夠並肩作戰的「隊友」。

以默契大考驗來破題的交流，引導雙方說出平日難以啟齒的「OS」，究竟在彼此心目中是絆腳石還是神隊友？行政人員分享了在支援計畫時，深怕誤觸法規紅線而不得不嚴謹把關的焦慮；而計畫團隊則坦言在趕工壓力下，面對繁瑣流程卡關時的無力感。透過坦誠的對話，現場氣氛從原本的陌生轉為熱絡。

參與夥伴驚喜發現，雖然雙方使用的語言、工具與習慣不同，但其實都在朝著同一個目標努力；這場「默契大考驗」不僅解開了彼此的誤解，更建立了「原來我們是同路人」的共識。

而行政與計畫共創共好的對談章節，則有來自不同學校的夥伴打破校際界線，同桌分享實務策略。有行政主管提出創見，建議以具溫度的「共食」取代生硬的「共討」，讓僵化的會議轉變為自然的餐桌交流，讓熱情得以流動。計畫端代表也回饋，當雙方多一分理解，繁瑣的行政流程便不再是阻力，反而能成為推動計畫品質的助力。與會者一致認同「合作默契並非自動生成，而是透過持續的對話與理解累積而成」。一場跨校、跨域尬聊之後，七校夥伴不僅帶回了實務上的解決方案，更帶回了滿滿的合作能量，為未來跨校攜手推動地方創生與社會責任，埋下了更緊密的合作契機。