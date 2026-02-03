高科大X台灣西門子X勢流科技推動產學接軌

▲高科大模具系與台灣西門子、勢流科技 工程模擬產學合作儀式(左)台灣西門子軟體工業陳晧璋董事長(中)國立高雄科技大學吳忠信校長(右)勢流科技 陳忠懋總經理。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為強化台灣工程教育與產業應用的實質接軌，勢流科技攜手台灣西門子軟體工業及國立高雄科技大學模具工程系，展開以學術教學、研究發展與產業合作之重要技術支援，協助學校培育具備即戰力的工程與模擬專業人才。

▲國立高雄科技大學暨台灣西門子軟體工業暨勢流科技 工程模擬產學合作儀式 大合照。

本次引進西門子Mechanical Analysis，涵蓋Simcenter™ FLOEFD™與Simcenter Flotherm™等關鍵模擬軟體，應用領域橫跨流體力學、熱流分析、電子散熱與機械工程系統分析。透過完整且一致的平台架構，學生得以在校期間即接觸產業實際導入的CAE工具，將課堂理論、設計原理與模擬驗證緊密結合，培養系統化工程思維與跨領域分析能力。

台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋表示，能夠透過Simcenter軟體支援高等教育與工程人才培育，對台灣西門子軟體工業而言是一項重要且深具意義的投入。他指出，CAE不僅是設計輔助工具，更是串聯研發決策、品質驗證與產品可靠度的核心關鍵。透過將產業級模擬技術導入校園，能協助學生提前理解真實工程挑戰，縮短學用落差，也為台灣CAE產業奠定更穩固的人才基礎。

本次合作結合西門子具公信力的認證資格，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來人才庫。認證不僅是證書的累積，更能建立專業自信、驗證技術能力，並確保從業人員維持市場競爭力。2025年7月，西門子於 Coursera 平台推出全新「Expedite –產業技能Microcredential」課程，內容涵蓋產業基礎知識、EDA 技術解析、設計與製造（PLM）、新興技術，以及商務思維與核心技能。該課程是基於客戶與合作夥伴的回饋精心規劃，採用人工智慧虛擬導師與情境式學習，提供互動式學習體驗。

高科大吳忠信校長並指出學校長期致力於技職教育與實務導向的工程人才培育，模具工程系長期與製造、精密加工與工程分析產業高度連結。透過西門子Simcenter軟體導入，學校得以進一步深化在機械、熱流與多物理場分析上的教學能量，讓學生在學期間即可熟悉產業主流工具與工程流程，為未來進入職場或參與產學合作計畫做好充分準備。

吳忠信校長也表示，此次合作不僅是資源的挹注，更代表企業對教育的長期支持與信任。未來學校將結合課程設計、專題研究與產業合作專案，讓Simcenter成為教學與研究的關鍵平台，持續培養兼具理論深度與實務能力的工程專才。

勢流科技總經理陳忠懋則指出，能夠在原廠與學界之間搭起這座橋樑，是勢流科技身為代理商最重要的使命之一。他表示，勢流科技長期深耕CAE技術服務與產業應用，深刻理解企業在研發與人才銜接上的需求，也看見學校在工程教育升級上的努力與挑戰。此次促成技術合作，正是希望讓產業成熟的工具與方法，能更早進入校園，成為學生學習與實作的一部分。

透過此次三方合作，台灣西門子軟體工業、勢流科技與高科大共同展現產學攜手的實質行動，期望以產業級模擬技術為基礎，深化工程教育內涵，為台灣製造與研發產業持續注入關鍵人才動能。（圖／記者王雯玲攝）