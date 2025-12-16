高科實中動土啟建 橋頭打造綠色永續全齡學習園區

高雄北區教育建設再添重要里程碑！由高雄市政府工務局新建工程處代辦的「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」，16日舉行動土典禮，宣告工程正式啟動。副市長林欽榮表示，高科實中將以綠色永續為核心，擘劃南臺灣具指標性的12年一貫綠色科技教育中心，為橋頭地區注入嶄新的教育動能。

↑圖說：林欽榮與貴賓共同進行動土儀式（圖片來源：高雄市工務局提供）

工務局指出，高科實中總經費約23.8億元，自今年1月完成決標後，採設計與施工並行的統包方式推動，並已於11月中旬通過都市設計審查，隨即進入實質施工階段。新校園落成後，將成為橋頭地區近年來最重要的公共建設之一。

廣告 廣告

高科實中規劃自幼兒園至高中的全齡教育體系，樓地板面積約3萬6,613平方公尺，設置61班，可容納約1,800名學生，將大幅提升北高雄教育量能。市府期盼透過完善且高品質的學習環境，回應家長長期對學區資源的期待，同時吸引科技專業人才與年輕家庭在地定居，促進區域發展。

↑圖說：高科實中是一座從幼兒園到高中一應俱全的「全齡教育」學校，讓北高雄教育量能的大幅推升。（圖片來源：模擬圖/高雄市工務局提供）

新建工程以永續理念貫穿設計與施工，目標取得黃金級綠建築證書及建築能效一級認證。校舍將大量運用穿透式格柵與深遮陽板，引入自然採光與通風，降低能耗，並透過多層次埕院空間配置，保留大面積綠地，結合雨水回收系統，形塑低耗能、與自然共存的生態校園，讓節能減碳成為建築的核心語言。

未來，高科實中不僅是學生的學習場域，也將成為橋頭地區的教育與生活中心。校內圖書館、演藝廳、運動場及綠帶空間，規劃於課餘時段開放社區共享，搭配高綠覆率與生態設計，形塑兼具永續、科技與學習活力的「科技綠廊」，為橋頭打造一座面向未來的下一代校園。

更多品觀點報導

高雄港多角化經營穩櫃量 郵輪到港艘次創歷年次高

高餐大啟動旅館菁英實習3.0 接軌國際職涯培育新世代人才

