高科實中動土 擘劃南臺灣綠色科技12年教育中心

高雄北區教育再升級！由高市府工務局新建工程處代辦的「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」今(十六)日舉行動土典禮，總經費約二十三.八億元，自今年一月決標後採設計與施工並行統包工程，已於十一月中旬通過都市設計審查，即將正式開工，橋頭地區再添重大建設。(見圖)

工務局今(十六)日指出，高科實中是一座從幼兒園到高中一應俱全的「全齡教育」學校，樓地板面積達三萬六千六百一十三平方公尺，規劃六十一班、容納約一千八百名學生，使得北高雄教育量能的大幅推升；高市府期盼透過高品質的教育環境，解決北高雄家長多年期待的學區缺口，並吸引更多科技專業人才與年輕家庭在地生活、扎根。

新工處表示，高科實中採用永續發展理念融入建築設計及施工工法，打造一座低耗能、與自然共存的生態校園，目標取得黃金級綠建築證書及建築能效一級認證，成為高雄公共建築永續發展的典範，且校園大量採用穿透式格柵與深遮陽板，有效進行自然採光與通風，將節能減碳內化為建築基因。同時，透過多層次的埕院空間設計，保留原地大面積綠地，結合雨水回收系統，讓校園成為一座與環境和諧共生的「知識綠洲」。

未來高科實中將成為橋頭地區的學習教育中心，校內圖書館、演藝廳、運動場與大面積的綠帶，在課餘時間將向周邊居民開放與共享；生態設計與高綠覆率，使其成為橋頭地區的「科技綠廊」亮點，打造一座兼具永續、科技與學習活力的下一代校園，讓孩子在綠意中學習、在科技中成長、在橋頭放眼未來。