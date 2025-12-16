「高科實中」新校舍今動土 117年5月完工啟用

專為高雄半導體S廊帶產業鏈人才子女打造的國立高科實驗高中(高科實中)，今天上午熱鬧舉行新校舍動土典禮，預計117年5月完工啟用。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕專為高雄半導體S廊帶產業鏈人才子女打造的國立高科實驗高中(高科實中)，上個月甫舉行揭牌典禮，今天上午熱鬧舉行新校舍動土典禮，預計117年5月完工啟用。

由國科會出資創辦的高科實中，新校舍位於橋頭新市鎮橋新六路、新南一二街及經武路之間，鄰近橋頭地檢署、地方法院，面積6.55公頃，工程總經費27億餘元，應高雄市長陳其邁和地方要求，高科實中於今年8月(114學年度)提早招收國中部與國小部109名新生，目前暫借右昌國中上課，117年新校舍完工後，屆時將招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園共61班、1800多名學生。

國科會和高市府今天上午11點舉行高科實中新校舍動土典禮，包括國科會產學處長林德生、高市副市長林欽榮、南科管理局副局長林秀貞、立委許智傑、地方議員、區長、里長和家長近百人到場見證。

高科實中新校舍採設計與施工併行的統包工程，由高市府協助辦理，上鋌營造、正昇水電公司和趙建銘建築師事務所共同承攬，趙建銘在工程簡報指出，高科實中坐落科技園區核心，定位為「與社區共學的聚落」，將設有圖書館、演藝廳、運動場和綠帶，成為社區居民活動、文化交流及休憩中心。

林秀貞致詞表示，高科實中為國科會服務科學園區投資廠商、事業單位、政府機關和學術研究機構員工子女的就學需求，協助新設園區加速招商及攬才，吸引更多高科技人才攜家帶眷定居高雄，為高雄的未來打下堅實的人才基礎。

林欽榮代表市府、感謝中央政策及立法院預算支持，在高科實中投入校舍建設經費約27.01億元，也感謝所有投入規劃與興建的團隊，與市府齊心協力推動地方的重要教育建設，讓高雄學子透過教育接軌國際，為城市與產業發展，奠定堅實基礎。

高科實中新校舍位於橋頭新市鎮橋新六路、新南一二街及經武路之間，鄰近橋頭地檢署、地方法院，面積6.55公頃。(記者蘇福男攝)

國科會和高市府今天上午11點舉行高科實中新校舍動土典禮，包括國科會產學處長林德生、高市副市長林欽榮、南科管理局副局長林秀貞等人共同執鏟。(記者蘇福男攝)

