高科技偷車案頻發 費城警籲小心

費城地區最近掀起高科技盜車潮，專門鎖定配備無鑰匙啟動系統的車輛。費城警察局(Philadelphia Police Department)敦促居民提高警覺，確實保護自己的愛車。

地方媒體費城問詢報(Philadelphia Inquirer)10月間報導這類被稱為「複製鑰匙圈」(key fob cloning)的盜車案，詳細介紹犯罪者如何利用網路上就能買到的廉價工具遠端解鎖並盜走車輛。

費城地區執法機構都已注意到這些竊案；竊賊可破車而入，使用一種汽車修理廠常見的車載診斷工具來取得汽車鑰匙的唯一頻率，而後，將該頻率以編寫程式的方式複製到空白鑰匙圈上。

另有更狡猾的犯罪分子採用「中繼盜竊」(relay thefts)，藉助天線從鎖著的房屋內捕獲並重定鑰匙扣頻率，將鄰近車輛解鎖，並在幾分鐘內駕車逃離。

官員稱，此類竊盜案多發生在郊區或費城東北部廣闊區域。另也正在費城市區蔓延；警方本周宣布啟動「攜手防範盜車」(Together, We Can Prevent Auto Theft)宣傳。

費城警察局副局長瓦諾雷(Frank Vanore)在記者會上表示，犯罪份子利用科技以免鑰匙模式進入並遙控鑰匙、遠端複製鑰匙訊息、而後偷車，全市各地都在發生。

警方重案組負責人吉爾(Brian Geer)說，預防關鍵是善用可在網路或汽車用品店購買的工具。其中，防止犯罪份子利用車載診斷工具竊車的最佳方法是購買「OBD鎖」，該小型裝置可插入診斷端口，須用專用鑰匙才能取下。亞馬遜(Amazon)等線上零售商有售，約50元。

為防止中繼盜竊，吉爾建議購買用導電材料製成的「法拉第袋」(Faraday pouches and bags)，用以存放無鑰匙遙控器；這類袋子可屏蔽遙控器、手機等電子設備訊號。

為進一步加強保護，吉爾建議買方向盤鎖；方向盤鎖在起亞(Kia)和現代(Hyundai)汽車車主間越來越受歡迎。

