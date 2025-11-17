高科技出口加碼管制 專家：宣示意義大

經濟部17日預告將修正戰略性高科技出口管制清單，不過專家認為，宣示意義較大。（本報資料照片）

為了與國際出口管制清單接軌，經濟部17日預告將修正戰略性高科技出口管制清單，其中新增半導體設備、高階3D列印設備及量子電腦等18項，不過專家認為，修正出口清單的宣示意義較大，主要表態跟上國際管制，但有心人士仍有辦法從第3方國家取得管制項目。

經濟部指出，為確保台灣企業出口管制受控，以及與國際出口管制組織接軌，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，提出民國114年的「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」修正，主要依據《貿易法》第13條第3項，與友盟國家的做法相同。

廣告 廣告

貿易署表示，此次修正的要點在於原清單的內容修正與勘誤，其中包括「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」共修正127處，主要修正的部分在於規格定義、原註解說明、編輯勘誤等文字調整，沒有重大變更。

此次新增的高科技管制項目有18項，新增高階3D列印設備；先進半導體設備中的互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備，以及量子電腦等。貿易署指出，未來管制品若要出口，須先申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智表示，目前其他國家都有對應的管制出口清單，經濟部此次預告修正更偏向宣示，還沒有立即且重大的實質影響；他舉例，輝達的顯示卡、台積電的晶片之前都在管制清單，但仍有流到管制國家的情況，但是政府只要以立法管制，就可以表明已經善盡管制責任。