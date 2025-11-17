高科技出口管制加嚴！ 先進半導體、量子電腦「18項清單一次看」

經濟部貿易署預告新增18項出口管制貨品清單。（圖：資料照）

經濟部貿易署今（17）日預告，新增18項出口管制貨品清單，包括：高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦全都入列，業者出口前，要先取得貿易署核准。

貿易署說明，為使我國管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，援例提出今年「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」的修正。

這次預告修正：「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，新增高科技管制項目計18項，涵蓋高階3D列印設備、先進半導體設備中的互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備與量子電腦等。

經濟部指出，若我國業者要出口管制貨品，須事先向經濟部貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可，若貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。

貿易署強調，是在國際合作前提下，防阻貨品遭用於武擴活動之風險，並非禁止出口。