高科技出口管制收嚴！經濟部:增先進半導體設備、量子電腦等18項

經濟部貿易署今天預告新增18項出口管制貨品清單 。廖瑞祥攝



經濟部貿易署今（17）日預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等18項貨品，業者出口前要先取得貿易署核准。

經濟部表示，為使我國管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，援例提出今年「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」的修正。

經濟部每年均參考國際規範，修正上述清單，此一做法與友盟國家相同。

經濟部表示，本次新增高科技管制項目計18項，包括高階3D列印設備；先進半導體設備中的互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備；量子電腦。

經濟部指出，若我國業者要出口管制貨品，須事先向經濟部貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可；倘貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。貿易署並表示，是在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動之風險，並非禁止出口。

