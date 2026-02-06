高科技業赴美投資＝掏空台灣？林憲銘反駁：這才是永續經營的關鍵

圖為緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）。

台灣高科技產業將大量赴美投資，再度引起「掏空台灣」的疑慮，對此緯創董事長林憲銘認為，只要根留台灣，科技業赴海外投資反而是「永續經營的關鍵」、「台灣實力的延伸」。他也認為，台美關稅談判的結果「應該要給政府掌聲」，讓台灣未來的競爭力不會受到關稅的影響。

台美關稅談判，台灣政府允諾，台灣的半導體和科技企業將赴美至少2500億美元，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，台灣科技島的根底會不會被連根拔起，又成為討論話題。

廣告

林憲銘表示，台灣人口只有2300萬，少子化又讓工程師、研發人才數量都已經不夠，水資源都是靠天，能源大多仰賴進口、核能又有爭議，可以說，台灣的能源、資源、人才數量都已經遇到瓶頸，因此，當企業發展到一定規模、必須向外投資發展時，「不是掏空台灣，而是實力的延伸」。

他舉例，2000年初期台灣科技業無不大舉赴中投資、建廠，台灣大部分的科技企業堅持根留台灣，這是AI興起之時，台灣科技產業都能跟上的關鍵，也成為現在台灣科技業者去東南亞、去美國投資設廠的競爭力，他相信台灣企業都了解到，把根在台灣扎深，才能更好的面對未來的變動，他對高科技產業赴美投資的看法很正向，「這是台灣永續經營的關鍵。」

緯創去年赴美投資總額已高達10億美元，緯創總經理林建勳表示，其實緯創在台灣的資本支出高於美國，德州達拉斯廠將如期於第一季小量投產、第二季大量生產，雖然量產順利進行，德州新廠卻還沒有正式開幕，因為達拉斯廠的開幕典禮「還在挑黃道吉日」，目前規劃是第二季中。

至於台美關稅談判的結果，林憲銘也認為「應該要給台灣政府掌聲」，因為這不是很容易的事，川普的不可預測性很高，政府花很多時間讓台灣未來的競爭力不會有不利的影響，值得讚賞。



