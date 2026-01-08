高科技永續報告書如何精準？熟半導體呈浩綠碳科技助接軌國際

▲半導體人領軍，呈浩綠碳科技背後擁有龐大的智囊團。

【記者 陳顗喆／台北 報導】科技業永續報告怎麼做?半導體供應鏈 ESG 要求是什麼?未上市公司 有必要做ESG嗎?客戶要求永續報告怎麼辦….在全球供應鏈永續要求急速升級下，科技製造業因製程複雜、碳排結構多層次，使永續報告書成為遠比一般產業更高難度的挑戰。尤其預算有限、人力不足時，還能做出被國際客戶採信的永續報告嗎？由半導體人領軍的呈浩綠碳科技公司，提出以「精準、省力、省時」為核心的分級、輕量化永續報告模式，協助上市櫃、未上市與供應鏈企業在有限資源下仍能順利完成永續揭露並接軌國際，也因此成為科技產業在高壓永續環境中的新解方。

呈浩綠碳科技提出以「精省預算、精準揭露、省力執行」為核心的新模式，目標是為科技業、製造業量身打造永續整合方案，從碳盤查到 ESG 全流程專業落地，讓每一家公司都能以專業技術驅動永續未來。執行長黃文傑是具備20年歐亞洲半導體經驗的科技人，團隊成員橫跨科技業、金融業、生技學術界與品牌行銷，再加上有碳中和銀行的龐大智庫支援，使其能比一般永續顧問更貼近科技產線與國際查核邏輯，也讓企業在有限預算下仍能完成具可信度的永續報告。

台灣科技、製造業近年面臨來自國際客戶的強烈永續要求，永續報告與其他產業有些差異。許多上櫃、興櫃與供應鏈企業在人力精簡與預算有限的情況下，往往難以負擔高額費用，內部亦缺乏可長期投入永續管理的專職人員，使永續報告書成為沉重負擔。

科技產線涉及高能耗、製程排放、化學品管理、供應鏈上下游排放界定等複雜議題，永續資料往往不是用「問的」就能得到，而是必須建立在對製程、設備與生產邏輯的理解之上。高科技企業過去委外永續顧問時，常遇到資料被反覆要求補件、內容與產線實況不符、格式不符合國際客戶審查需求等問題，導致成本與時間大幅增加。

與傳統顧問相比，呈浩綠碳科技之所以能讓企業更省力、更省時，在於其執行方法不同。他們以「科技人看永續」的方式設計流程，先分析企業的製程特性與能源使用結構，再以模組化方式快速盤點資料，使企業不需投入大量人力在不必要的項目上。他們認為，科技業不是不願意做 ESG，而是沒有多餘人力可以投入。因此要讓企業在有限時間內，把最重要、最容易被查核的內容先建立起來。

為了減輕企業負擔，團隊導入 AI 工具、標準化的資料表單與盤點流程，使原本需投入數周整理的資料能在更短時間內完成。比起傳統顧問大量依賴訪談與文件堆疊的方法，新方法更強調資料的準確性與查核可追溯性，也讓企業在面對國際客戶稽核時能更快速回應。這對供應鏈企業特別重要，因為國際大廠對永續資料的要求不僅是「有無」，而是「是否可信、是否可驗證」。

跨科技、金融、生技與媒體的顧問團隊，也使該公司能以更全方位視角處理永續議題。科技背景的顧問負責技術資料分析與排放邏輯判斷；金融背景的顧問協助企業了解國際永續揭露趨勢與查核要求，甚至協助打造綠色金融，有利企業貸款；生技學術界專家提供指標選定與風險分析建議；擁有25年以上資歷的品牌行銷總監則負責永續行銷部分，協助企業以更有利於企業品牌價值的角度，與客戶、投資人溝通永續內容。團隊背後更有碳中和銀行的智庫，補強企業在碳管理策略與國際制度對接。

即使是規模不大的公司也不必擔心要用寫文章的方式做出蒼白無力的永續報告書，呈浩綠碳科技提出的永續報告書模式更重視「第一年就做對最重要的事」。其模式將企業需求分級，從入門版、成長版到國際對接版，讓不同規模與預算的企業都能以合理成本完成永續報告書，而不必一次投入過多資源。對許多預算有限、但必須向客戶交付永續資訊的供應鏈企業而言，這樣的彈性模式能降低壓力，同時為後續查核奠定基礎。

科技製造業主管普遍反映，永續工作最大的壓力不是製作報告書本身，而是內部需花費大量時間整理數據。呈浩綠碳科技的精簡流程與工具化方法，能顯著降低企業的時間負擔，也使永續報告書從過去的高壓任務，轉變為可以穩定管理的項目。「永續不是誰寫得漂亮，而是要寫得準確、通過查核、能被客戶，尤其是國際企業採信。」

隨著永續揭露制度化進程加速，科技製造業與供應鏈企業的永續需求預計將快速成長。深諳科技產線的呈浩綠碳科技永續團隊從市場觀察指出，未來企業更需要的是「精準、有效率、成本可控」的永續服務，他們希望輔導科技製造業以有限預算完成永續報告，建立與國際接軌的競爭力。（照片記者陳顗喆翻攝）