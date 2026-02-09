高科技產業資本支出化作成長動能 聖暉集團1月營收達36.7億元、年增39%

聖暉總經理賴銘崑。

無塵室機電整合大廠聖暉工程科技股份有限公司（以下簡稱“聖暉*”，股票代碼：5536）於今日公布2026年1月合併營收達36.7億元，較去年同期成長39％水準，續創歷年同期新高佳績，為全年營運揭開強勁序幕。

聖暉*表示，卓越的營運表現來自集團長期深耕無塵室設計、施工與機電整合領域所累積的深厚實力。憑藉優秀的工程管理能力、高度系統整合技術，以及跨區域資源調度優勢，公司不僅確保各項大型專案高品質推進，更成功掌握半導體、電子零組件、記憶體與資料中心等產業持續擴張所帶來的建廠需求。同時，在客戶加速新建廠與擴產布局的趨勢下，聖暉*接單動能也持續升溫，使在手訂單維持高檔水準，成為推動未來成長的重要支柱。

展望2026年第一季，聖暉*維持正向樂觀看法。公司將持續精進專業工程管理與系統整合能力，並透過高度客製化與高附加價值的整體解決方案，協助客戶縮短建廠時程、提升投資效益，進一步鞏固市場競爭優勢。

在全球化布局方面，聖暉*正加速朝向國際級工程服務平台邁進。除深化亞洲市場的布局外，公司亦積極拓展北美及其他高成長區域，就近支援全球客戶建廠需求。透過「在地服務 × 全球資源」的策略架構，以及多元產業與區域的專案組合，集團不僅可望有效分散單一市場與產業波動風險，更持續提升大型統包工程承攬實力與不同市場的占有率。

面對新一輪全球高科技產業資本支出的投資，聖暉*將以技術為核心、以管理為根基、以全球布局為動能，全面放大成長引擎。公司亦將持續投入技術升級與組織強化，朝向更高門檻、更高價值的工程服務邁進，穩步推升營運規模與獲利品質，致力為客戶創造長期且可持續的卓越價值。

聖暉子公司、高科技廠房氣體供應大廠銳澤(7703)於今日公告2026年1月合併營收達1.86億元，受惠高科技產業建廠與產能升級需求持續推進，帶動旗下氣體供應系統相關工程專案穩定認列，使1月營收較去年同期成長15.46％，改寫創歷年新高佳績。

銳澤指出，1月營收成長主要來自主系統及二次配工程業務需求保持穩健，其中，隨著半導體及高科技製程持續朝向高階化發展，廠內氣體管路更新、擴充及優化需求同步提升，帶動相關工程專案施工量增加，公司除具備承接單一氣體配管工程能力外，亦能提供從設計規劃、設備配置到最終驗收的整場系統整合統包（Turnkey）工程服務，並搭配自製特殊氣體供應設備，有助於客戶提升廠務建置效率與施工品質，進一步鞏固銳澤於氣體供應系統工程領域的競爭優勢。

銳澤進一步表示，因應客戶全球化布局趨勢，公司近年已完成日本、新加坡與美國等海外據點設立，並持續強化在地專業團隊與供應鏈協作能力，以提升跨區域專案執行效率，隨著海外半導體與高科技客戶新廠擴建計畫逐步推進，相關氣體主系統與二次配工程需求可望陸續釋出，海外市場營收貢獻占比亦有機會逐步提升。

展望2026年第一季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤將持續深化工程技術與專案管理流程，積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時穩健擴增專業人力招募，並強化海外據點營運能量，致力為客戶提供高效率、高可靠度的氣體供應系統解決方案，期望在整體產業需求穩健成長的環境下，持續推動公司中長期營運成長動能。

聖暉子公司、半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2026年1月合併營收達6.41億元，較去年同期減少29.6％。

朋億*表示，受惠旗下高潔淨度化學品供應系統與分裝設備訂單按計畫交付，加上主要市場客戶專案進度穩健，以及多家半導體客戶新廠啟動與既有產線升級需求持續推進，帶動公司高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統及工程服務等訂單持續保持穩健需求。

朋億*指出，隨著AI、資料中心及高效能運算應用持續擴張，使全球先進製程與記憶體擴建需求明顯加速，帶動相關設備與製程系統需求增加，憑藉朋億*在高潔淨度化學品供應、水氣化整合工程及綠能環保技術的專業能力，能提供完整製程支援，包括高潔淨化學品供應系統設計、分裝設備施工與整合工程管理，協助客戶提升產線效率與穩定性，有助於提升公司良好接單利基。

展望2026年第一季，朋億*仍持續深化高潔淨度化學品供應與分裝系統設備的技術實力，並積極投入綠能與環保技術的研發，以提升產品附加價值與市場競爭力，同時，憑藉在台灣、中國及東南亞等地的在地服務據點，公司持續強化專案交付及售後支援能力，積極掌握半導體與高科技製程客戶擴建需求，保持在手訂單穩定水準，為整體營運持續奠定穩健成長基礎。



