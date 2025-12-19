高空墜落重度昏迷 奇美醫跨團隊救回

奇美醫院中西醫整合跨科部團隊，歷經7次手術及9個月為高空墜落腦傷成植物人男子治療，成功擺脫植物人狀態，找回自理能力。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

42歲李男高空電纜布線作業不慎墜落，致頭部著地重度昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放大，電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨折、氣血胸等外傷。中西醫團隊經7次手術及9個月治療成功擺脫植物人狀態。

李男24年前也曾因重度腦傷接受奇美醫院榮譽院長邱仲慶手術救回，此次工安意外再次重創頭部，傷勢更為嚴重，讓醫療團隊面臨更艱鉅的挑戰。收治的奇美醫神經外科主治醫師鄭鴻翔接手救治後，緊急執行雙側開顱手術清除血塊，術後為控制嚴重腦腫與飆升的腦壓，採用藥物控制腦壓並啟動「低溫療法」，將體溫控制在34～35度，以降低腦部發炎與代謝負擔，助李男度過危險期。

在病情逐漸穩定後，李男一度處於植物人狀態，對外界的刺激沒有反應。隨後由一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑接手，評估後安排重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸，以及積極的復健來改善病人的認知狀況。經過7次手術及長達9個月的住院與跨團隊治療後，目前李男可以經由旁人適當的協助下，自行進食、進行短距離行走，甚至能以簡單的句子溝通，從毫無反應的植物人狀態，一步步找回生活自理能力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，在亞急性期（腦傷後1～3個月）的創傷性腦損傷（TBI）導致意識障礙（昏迷或植物人）的病人中，奇美醫導入rTMS這種非侵入性技術，作為一種促進意識恢復的輔助治療。rTMS為一項安全、無痛、非侵入式的神經調節技術，透過磁場刺激大腦皮質，有助於活化腦部受損區域並促進神經可塑性，作為腦創傷復原的輔助治療新工具。

奇美醫院更以跨科部整合策略，結合高壓氧、中醫針灸與復健治療，全方位提升腦傷病人的復甦機會。