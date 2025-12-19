高空墜落重度昏迷！奇美醫院跨團隊治療 中旬男擺脫植物人狀態

奇美醫院跨團隊治療為腦創傷病人點燃希望之光，打造更完整的神經康復希望 。（圖：奇美醫院提供）

42歲李先生，於高空墜落頭部著地，送醫時呈重度昏迷。經緊急執行雙側開顱手術清除血塊並啟動「低溫療法」，才度過危險期。病情穩定後，曾一度處於植物人狀態，後安排重複性經顱磁刺激、高壓氧、中醫針灸等，再經過7次手術及長達9個月的住院與跨團隊治療後，患者從植物人狀態逐步能夠生活自理。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，在亞急性期（腦傷後1至3個月）的創傷性腦損傷導致意識障礙（昏迷或植物人）的病人中，導入重複性經顱磁刺激，作為一種促進意識恢復的輔助治療，透過磁場刺激大腦皮質，有助於活化腦部受損區域並促進神經可塑性，為腦創傷復原輔助治療新工具。

奇美醫院神經外科主治醫師鄭鴻翔表示，創傷性腦損傷是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，病人常因腦皮質受損而喪失與外界溝通的能力。即使部分腦幹反射仍在，但認知、行為、情緒調節等功能皆受到影響，往往需長期照護，龐大的醫療負擔與不確定的預後，對家庭常造成極大壓力。

為提升創傷性腦損傷的治療，奇美醫院採取「中西醫合璧、現代科技與傳統結合」的「跨科部整合性治療」策略。除了重複性經顱磁刺激來刺激腦神經外，更同步結合高壓氧、中醫針灸、多專業復健方式，並依病人腦創傷嚴重程度量身打造個人化的治療方案，為重度腦傷病人創造更多復甦可能性。

奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑強調，「重複性經顱磁刺激」治療前必須經由專科醫師謹慎評估，若病人體內有金屬植入物（如心律調節器、人工電子耳、腦部手術植入物等）或無法接受核磁共振(MRI)檢查者或三個月內曾發生癲癇或有其他腦部創傷史的病人，並不適合此種治療。（陳婉玲報導）