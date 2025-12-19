高空墜落重度腦傷 奇美醫院跨團隊治療奏效

記者王勇智／臺南報導

現年42歲的李先生，在高空進行電纜作業時不慎墜落、頭部著地，被緊急送往奇美醫院時已是重度昏迷，昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放大等危急徵象。電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重外傷。

收治的神經外科主治醫師鄭鴻翔接手救治後，緊急執行雙側開顱手術清除血塊；術後為控制嚴重腦腫與飆升的腦壓，採用藥物控制腦壓並啟動「低溫療法」，將體溫控制在34至35度，以降低腦部發炎與代謝負擔，助李先生度過危險期。

在病情逐漸穩定後，李先生一度處於植物人狀態，對外界的刺激沒有反應。隨後由一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑接手，評估後安排重複性經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧治療、中醫針灸，以及積極的復健來改善病人的認知狀況。經過7次手術及長達9個月的住院與跨團隊治療後，目前李先生可以經由旁人適當的協助下，自行進食、進行短距離行走，甚至能以簡單的句子溝通，從毫無反應的植物人狀態，一步步找回生活自理能力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，在亞急性期（腦傷後1至3個月）的創傷性腦損傷(TBI)導致意識障礙（昏迷或植物人）的病人中，奇美醫院導入重複性經顱磁刺激(rTMS)這種非侵入性技術，作為一種促進意識恢復的輔助治療。重複性經顱磁刺激(rTMS)為一項安全、無痛、非侵入式的神經調節技術，透過磁場刺激大腦皮質，有助於活化腦部受損區域並促進神經可塑性，作為腦創傷復原的輔助治療新工具。奇美醫院更以跨科部整合策略，結合高壓氧、中醫針灸與復健治療，全方位提升腦傷病人的復甦機會。

鄭鴻翔提到，創傷性腦損傷(TBI)是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，病人常因腦皮質受損而喪失與外界溝通的能力。即使部分腦幹反射仍在，但認知、行為、情緒調節等功能皆受到影響，往往需長期照護。漫長的復健期讓家屬心力交瘁，同時必須反覆面對醫療決策、龐大的醫療負擔與不確定的預後，對家庭造成極大壓力。

洪翊傑說明，重複性經顱磁刺激(rTMS)的原理就像是「幫大腦的線路重新通電」。它利用線圈產生快速交替磁場的電流，穿過頭骨，直接刺激大腦皮質神經元來調節神經活動。透過控制刺激頻率，高頻刺激（通常 ≥5 Hz）能促進神經元興奮性，低頻刺激（通常 <1 Hz）則具抑制作用。根據文獻探討，重複性經顱磁刺激(rTMS)不僅有助於改善憂鬱症、中樞疼痛等，對於腦傷後常見的運動功能（如肢體活動和靈活性）、語言功能（如失語症）、吞嚥功能，以及情緒低落、腦霧等認知問題，皆展現出治療價值。簡單來說，它就像一個精準的「神經啟動器」，有機會重新連接或活化因創傷而「短路」或「休眠」的大腦功能，促進病人的認知和神經功能恢復。

洪翊傑指出，為提升創傷性腦損傷的治療，奇美醫院採取「中西醫合璧、現代科技與傳統結合」的「跨科部整合性治療」策略。除了重複性經顱磁刺激(rTMS)刺激腦神經外，更同步結合高壓氧、中醫針灸、多專業復健方式，並依病人腦創傷嚴重程度量身打造個人化的治療方案，為重度腦傷病人創造更多復甦可能性。

李先生的太太(右2)致贈花束予一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑(左2)、神經外科主治醫師鄭鴻翔(左1)、神經外科職能治療師許雅芳，感謝奇美醫院跨團隊救治。(奇美醫院提供)

李先生高空墜落重度腦傷成植物人，奇美醫院跨團隊治療奏效！歷經7次手術及9個月治療，成功擺脫植物人狀態。(奇美醫院提供)