高空性騷案！噁男脫褲掏X逼隔壁女子摸 遭隔衣抓胸她嚇壞求救空服員

美國一名41歲的男子搭飛機時竟忍不住性衝動，對坐在隔壁的女乘客性騷擾，女子不想理他，他竟脫下褲子露出自己的生殖器逼對方撫摸，甚至還出手襲胸也想脫對方的褲子，女乘客嚇得急忙向空服員求救。

美國賓州東區檢察官辦公室上週發布新聞稿指出，家住紐澤西州的41歲男子威農貝克（Vernon Baker）去年10月30日在一班自洛杉磯飛往費城的的航班上，性騷擾坐在他隔壁的女乘客。儘管女乘客已經拒絕他，他竟還掏出自己的生殖器，試圖逼迫女子觸摸。隨後他更隔著衣服伸手抓了女子的胸部，並想解開她的褲子。

女子相當震驚、精神受創，急忙起身跑到機艙後面，向空服員求助她遭到性猥褻。

案經FBI調查後，貝克今年1月被起訴，檢察官大衛梅特卡夫（David Metcalf）宣布，貝克3日在法庭上已向法官認罪，承認犯下一起在飛機上的性騷猥褻犯罪。

檢方表示，貝克將面臨最高3年徒刑、1年獄後監督，及25萬美元（約新台幣780萬元）的罰款，全案預計在明年3月3日宣判。

