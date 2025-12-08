高空試圖關引擎！ 美國地平線航空飛安意外 駕駛艙對話曝光
美國阿拉斯加航空一名機師，2023年在休假期間搭乘「順風機」，沒想到竟然在飛行途中試圖關閉引擎，並且導致飛機緊急迫降。美國聯邦航空總署FAA，最近公開當時駕駛艙內的對話，還好當時機長反應快速，重啟飛機引擎，才沒有讓空難發生。
一名美國阿拉斯加航空公司的機師艾默生，在2023年10月休假期間搭乘公司「順風機」時，竟然在飛行途中試圖關閉飛機引擎，導致緊急迫降事件。美國聯邦航空總署（FAA）近期公開了當時駕駛艙內的對話紀錄，顯示機長迅速反應重啟引擎，成功避免了一場可能的空難。這起事件發生在阿拉斯加航空子公司地平線航空的班機上，艾默生不僅試圖關閉引擎，還曾嘗試打開緊急逃生門，造成乘客恐慌。
這起驚險事件發生時，艾默生原本坐在備用機師席位上，突然起身試圖關閉飛機引擎，導致駕駛艙陷入一片混亂。在緊急狀況中，機組人員向管制塔表示：「這是地平線航空2095，我們有一名備員剛試圖關掉我們的引擎。」機組人員隨後決定：「我們需要立刻直飛波特蘭。」當艾默生被趕出駕駛艙後，他又試圖打開緊急逃生門，引起空中驚魂。乘客卡瓦洛當時感到十分恐慌，他表示自己獨自坐在後面，看到大家走來走去，試圖弄清楚發生了什麼事。
飛機最終緊急迫降在波特蘭，艾默生也被警方拘留。在警方詢問是否試圖輕生時，艾默生回應：「我是在試著醒來，因為我覺得這一切都不真實。」他坦承自己在事發前2天服用了迷幻蘑菇，已經48小時沒有睡覺，並表示：「我要崩潰了。」
值得注意的是，艾默生平時飛行紀錄良好，他透露自己與憂鬱症奮戰6年，因朋友過世而精神耗弱。這起差點釀成空難的意外讓他被控83項謀殺未遂重罪並被關押。上個月，法官最終判決，認定艾默生已被關押的時間可視為完成刑期，並裁定他需另外接受3年的監管釋放。
更多 TVBS 報導
獨家專訪／葛仲珊主播來了！現場萬哏齊飛 揭憂鬱低潮被「牠」救贖
警察認定私地違停不開單被控圖利 陷憂鬱暴瘦20公斤 二審判罪還公道
彰化痛心母女雙亡！照顧脊椎開刀母壓力大 46歲女留遺書墜樓身亡
美飛安頻傳！ 捷藍班機突「高度驟降」乘客騰空 2架聯航飛機擦撞
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 40
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 54
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 215
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 324
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 19 小時前 ・ 401
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 100
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 354
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 18
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18
名廚古錐師痛失愛女5年 拆掉「唯一回憶」淚崩：心像被割開
名廚「古錐師」郭主義，曾是節目《型男大主廚》固定班底，2020年目睹女兒在家輕生，喪女之痛讓他悲痛欲絕，有段時間完全走不出陰霾，他近來作出一項艱難決定，就是親手拆除父女倆過去一起經營的烤肉攤位，讓大批網友感到不捨及心疼。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話