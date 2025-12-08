高空試圖關引擎！ 美國地平線航空飛安意外 駕駛艙對話曝光

美國阿拉斯航空機師艾默生休假期間搭乘自家航空，在機上試圖關閉客機的引擎。(圖／達志影像路透社)

美國阿拉斯加航空一名機師，2023年在休假期間搭乘「順風機」，沒想到竟然在飛行途中試圖關閉引擎，並且導致飛機緊急迫降。美國聯邦航空總署FAA，最近公開當時駕駛艙內的對話，還好當時機長反應快速，重啟飛機引擎，才沒有讓空難發生。

美國阿拉斯航空機師艾默生休假期間搭乘自家航空，在機上試圖關閉客機的引擎。(圖／達志影像路透社)

一名美國阿拉斯加航空公司的機師艾默生，在2023年10月休假期間搭乘公司「順風機」時，竟然在飛行途中試圖關閉飛機引擎，導致緊急迫降事件。美國聯邦航空總署（FAA）近期公開了當時駕駛艙內的對話紀錄，顯示機長迅速反應重啟引擎，成功避免了一場可能的空難。這起事件發生在阿拉斯加航空子公司地平線航空的班機上，艾默生不僅試圖關閉引擎，還曾嘗試打開緊急逃生門，造成乘客恐慌。

這起驚險事件發生時，艾默生原本坐在備用機師席位上，突然起身試圖關閉飛機引擎，導致駕駛艙陷入一片混亂。在緊急狀況中，機組人員向管制塔表示：「這是地平線航空2095，我們有一名備員剛試圖關掉我們的引擎。」機組人員隨後決定：「我們需要立刻直飛波特蘭。」當艾默生被趕出駕駛艙後，他又試圖打開緊急逃生門，引起空中驚魂。乘客卡瓦洛當時感到十分恐慌，他表示自己獨自坐在後面，看到大家走來走去，試圖弄清楚發生了什麼事。

飛機最終緊急迫降在波特蘭，艾默生也被警方拘留。在警方詢問是否試圖輕生時，艾默生回應：「我是在試著醒來，因為我覺得這一切都不真實。」他坦承自己在事發前2天服用了迷幻蘑菇，已經48小時沒有睡覺，並表示：「我要崩潰了。」

值得注意的是，艾默生平時飛行紀錄良好，他透露自己與憂鬱症奮戰6年，因朋友過世而精神耗弱。這起差點釀成空難的意外讓他被控83項謀殺未遂重罪並被關押。上個月，法官最終判決，認定艾默生已被關押的時間可視為完成刑期，並裁定他需另外接受3年的監管釋放。

